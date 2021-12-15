"تشوي" تطلق اللاب توب FreeBook القابل للتحويل

اللاب توب FreeBook القابل للتحويل

كشفت شركة “تشوي” (Chuwi)، عن اللاب توب FreeBook الجديد، الذي ينتمي إلى فئة الموديلات القابلة للتحويل.

مزايا عصرية

وأوضحت الشركة الصينية أن اللاب توب FreeBook الجديد يمتاز بشاشة لمسية قياس 13.5 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2K وبنسبة باعية 3:2، ويأتي بوزن خفيف لا يتعدى 1.36 كجم.

ويمكنك تحويله من جهاز لاب توب مكتبي لجهاز لوحي رائع .

وبدلا من الاعتماد على معالجات إنتل Tiger Lake أو معالجات Ryzen من شركة AMD قررت الشركة الصينية الاعتماد على معالج إنتل Celeron N5100 رباعي النوى، الذي يعمل بسرعة 2.8 جيجاهرتز مع بطاقة الرسوميات إنتل UHD Graphics وذاكرة وصول عشوائي LPDDR4 سعة 8 جيجابايت مع قرص الحالة الساكنة SSD بسعة تخزينية تصل إلى 256 جيجابايت.

تجربة ليست الأولى

في أبريل الماضي، أطلقت شركة “تشوي” الحاسوب اللوحي Hi10 Go الجديد من فئة الأجهزة القابلة للتحويل.

وأوضحت الشركة الصينية أن الحاسوب اللوحي Hi10 Go الجديد ينبض بداخله المعالج إنتل Celeron N5100 رباعي النوى بسرعة 2.8 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي LPDDR4 سعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية eMMC سعة 128 جيجابايت.

ويمكن توسيع الذاكرة الداخلية باستخدام بطاقة microSD.

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل الجهاز على منافذ USB لتوصيل الأجهزة الطرفية. وتتم عملية الاتصال بالشبكة عبر WiFi، كما يتم دعم تقنية Bluetooth.

وتأتي الشاشة بقياس 10.1 بوصة وبدقة وضوح 1920 × 1200 بيكسل وتدعم الإدخال باستخدام القلم HiPen H6. وتم تزويد الجهاز، الذي يبلغ سمكه 8.5 ملم، ببطارية سعة 22 وات ساعة وكاميراتين.

ويمكن أيضا استخدام Hi10 Go كجهاز لاب توب من خلال توصيله بلوحة مفاتيح، بينما يسمح منفذ microHDMI بتوصيل شاشة خارجية.