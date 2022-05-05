تصاعد الخلاف بين إدارة تويتر وإيلون ماسك

يتصاعد الخلاف بين إدارة تويتر والمالك الجديد لـ”العصفور الأزرق” إيلون ماسك، الخلاف هذه المرة يتعلق بسياسة الإعلانات، في قصة صفقة مثيرة.

وقال ثلاثة مسؤولين تنفيذيين بوكالات إعلان لرويترز إن شركة تويتر واجهت إحجاما عندما كانت تعرض فرصا للدعاية مساء الأربعاء في فعالية بمدينة نيويورك، إذ لا تزال خطط شركة التواصل الاجتماعي تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك مبهمة.

فقد غرَّد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي قرر شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، قائلا إنه ينبغي ألا تكون هناك إعلانات على المنصة حتى تتمكن من التحكم بشكل أكبر في سياسات تعديل المحتوى.

وأخبرت شركة تويتر موظفيها في اجتماعات داخلية وفي إفصاحات عامة بأن نشاطها الإعلاني وعملياتها الأخرى ستستمر بشكل طبيعي حتى إتمام الصفقة، لكن الشركة لم تستطع التكهن بالتغييرات التي قد يجريها ماسك.

وقال مارك ديماسيمو مؤسس وكالة الإعلانات ديماسيمو جولدستين، مشيرا إلى عرض تويتر للمعلنين أمس الأربعاء “أيا كان ما تقوله (تويتر)، ما يريد أي أحد معرفته حقا هو كيف سيكون الوضع في المستقبل”.

5 مليارات دولار أرباح الإعلانات في عام

حققت شركة التواصل الاجتماعي أرباحا بلغت 5 مليارات دولار في عام 2021، معظمها من الإعلانات الرقمية على موقعها الإلكتروني وتطبيقها.

وقال أليكس ستون، نائب الرئيس الأول لمقاطع الفيديو المتقدمة وشراكات الوكالات في هورايزون ميديا “أود أن تتحدث (تويتر) عن الأمر لأن هناك الكثير من الفضول”.

وأعلنت تويتر في عرضها (نيوفرونت) عن توسيع شراكاتها مع شركتي الإعلام كوندي ناست وإسينس، اللتين ستنشئان برمجيات مرئية وصوتية على تويتر.

وسيتمكن المعلنون من شراء مواقع إعلانية يتم تشغيلها بجوار مقاطع الفيديو تلك.

رؤية إيلون ماسك

وقال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الذي استحوذ على موقع “تويتر” مؤخرا بصفقة مليارية، إن الموقع سيظل مجانيا للمستخدمين العاديين، لكنه قد يطلب رسوما بسيطة نظير الاستخدام التجاري والحكومي.

ويسعى ماسك لزيادة عدد مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة في الولايات المتحدة.

قال ماسك في تغريدة إن تويتر سيظل دائما مجانيا للمستخدمين العاديين، لكن قد يطلب تكلفة طفيفة للاستخدام التجاري والحكومي”.

ولم يرد تويتر حتى الآن على طلب للتعقيب من رويترز.

منذ الشهر الماضي يتحدث ماسك عن مجموعة تغييرات في تويتر، وبعد استحواذه على الشركة في الآونة الأخيرة، قال ماسك إنه يريد تحسين المنصة وإضافة عناصر جديدة.

ويخطط إيلون ماسك لجعل تويتر شركة عامة مرة أخرى خلال ثلاث سنوات من شرائه شركة التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وأبلغ إيلون ماسك مستثمرين محتملين أنه يخطط لتنظيم طرح عام أولي لإعادة تويتر إلى الأسواق العامة.

وأوردت رويترز في وقت سابق هذا الأسبوع أن ماسك في محادثات مع شركات استثمارية كبيرة وأثرياء رفيعي المستوى بخصوص جلب مزيد من التمويل لصفقة استحواذه على تويتر التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار وربط حجم أقل من ثروته بالصفقة.

وبحسب القانون الأمريكي، ففي حالة تراجع إيلون ماسك عن صفقة شراء تويتر يتوجب عليه دفع غرامة مالية قدرها مليار دولار.