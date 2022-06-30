تصرف مفاجئ.. مايكروستراتيجي تشتري 480 عملة بيتكوين جديدة!!

أعلنت شركة MicroStrategy “مايكروستراتيجي” لتحليل البيانات عن شرائها المزيد من عملات البيتكوين في أول عملية شراء نوعية منذ الاضطراب الذي ضرب سوق العملات الرقمية.

وأكدت الشركة التي يديرها الملياردير السابق مايكل سايلور، مرة أخرى التزامها بأكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، على الرغم من قلق المستثمرين بشأن مصيرها وسط الانخفاض الحاد في الأسعار.

شراء 480 بيتكوين

كشفت MicroStrategy، التي تعمل من فرجينيا، في وثيقة إفصاح، الخميس، شراء حوالي 480 بيتكوين مقابل 10 ملايين دولار نقدًا، أو 20817 دولارًا لكل بيتكوين، بين 3 مايو/أيار و28 يونيو/حزيران.

تقول الشركة، التي بدأت في شراء العملة المشفرة كجزء من ميزانيتها العمومية في أغسطس/آب 2020، إنها تمتلك الآن ما يقارب من 129699 بيتكوين، تم شراؤها بنحو 4 مليارات دولار، أو متوسط سعر قدره 30664 دولارًا لكل عملة، مما يعني أن استثمار الشركة قد أسفر عن خسارة بنسبة 33% حتى الآن.

تأتي أحدث عملية شراء لمايكروستراتيجي في الوقت الذي تكافح فيه البيتكوين لتعويض خسائرها منذ انهيارها بنسبة 70%، من ارتفاع تجاوز 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، ومخاوف بشأن تقليص الوظائف في الصناعة، والإعسار المحتمل لشركات العملات المشفرة الرئيسية، والتدابير المشددة للاقتصاد التي اتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي دفعت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 18 شهرًا، إلى أقل من 20 ألف دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

سبق أن استخدمت مايكروستراتيجي الديون وعائدات بيع الأسهم لشراء البيتكوين، وحصلت الشركة في مارس/آذار على قرض بقيمة 205 مليون دولار مدعوم من العملة المشفرة للمساعدة في تمويل مشتريات إضافية.

دفعت عمليات البيع الأخيرة للبيتكوين إلى التكهن في وقت سابق من هذا الشهر بأن مايكروستراتيجي ستضطر إلى تصفية بعض مقتنياتها من البيتكوين لتغطية الخسائر، لكن سايلور رفض المخاوف باعتبارها “جعجعة بلا طحين” على قناة CNBC، مدعياً أن سعر البيتكوين يجب أن ينخفض إلى أقل من 3500 دولار قبل أن تكون هناك حاجة إلى ضمانات إضافية.

انخفاض أسهم مايكروستراتيجي

انخفضت أسهم مايكروستراتيجي، بنسبة 79% منذ نوفمبر/تشرين الثاني، وانخفضت بنسبة 6% أخرى صباح الأربعاء إلى 175 دولار.

كانت أسهم الشركة قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال جائحة كوفيد-19 بنسبة 800%، لتسجل 1030 دولارًا.

انخفض سعر البيتكوين، الذي كان يتم تداوله عند حوالي 20090 دولارًا صباح الأربعاء، بنسبة 1% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ونحو 32% خلال الشهر الماضي، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 115% مقارنة بسعره منذ عامين.

قال سايلور في برنامج Squawk Box على قناة CNBC في وقت سابق من هذا الشهر: “نشعر أن لدينا ميزانية عمومية حصينة. نحن مرتاحون ويتم إدارة هوامش الآرباح بشكل جيد.”

أوضح محلل BTIG، مارك بالمر، في ملاحظة حديثة للعملاء أن أسهم مايكروستراتيجي انهارت نحو 40% هذا الشهر حيث ضجت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن طلب محتمل لتصفية محفظة الشركة من العملات المشفرة لوقف الخسائر.

وقال: “هناك مبالغة عند الحديث عن الأمر”، قائلاً إن الشركة تمتلك ما يقارب من 100 ألف عملة بيتكوين بقيمة حوالي ملياري دولار، وهي متاحة للاستعمال كضمانة إضافية للمساعدة في تجنب طلب تصفية المحفظة.

ومع ذلك، لا يزال البعض الآخر متحفظًا تجاه مثل هذه الاستراتيجية.

قال محلل Jefferies، برنت ثيل، للمستثمرين في ملاحظة هذا الشهر: “إذا لم يحسنوا العمليات الأساسية لأعمال البرمجيات، فلن يتمكنوا من الاستمرار في شراء المزيد من البيتكوين”، مشيرًا إلى أن أعمال برمجيات الشركة قد خسرت حصتها في السوق لصالح الشركات الكبيرة مثل Microsoft “مايكروسوفت”، بينما يفقد استثمارها في البيتكوين قيمته.

وأضاف “لديك استراتيجية استثمارية في البيتكوين من الواضح أنها لا تعمل لصالح الشركة من الناحية المالية.”

انهيار قيمة سوق العملات المشفرة

وبدعم من جهود التحفيز الحكومية والتبني المؤسسي، تجاوزت سوق العملات المشفرة لفترة وجيزة قيمة سوقية قياسية بلغت 3 تريليونات دولار العام الماضي، لكن الهبوط المتزايد دفع القيمة إلى الانخفاض إلى ما دون 900 مليار دولار هذا الشهر، حيث انخفضت إلى النصف تقريبًا منذ أوائل مايو/أيار.

ذكرت سكاي نيوز الأربعاء أن أحدث علامات الاضطراب في السوق الناشئة، هو تعسر صندوق تحوط العملات المشفرة Three Arrows Capital الذي يتخذ من سنغافورة مقرًا له، والذي ادعى في وقت ما أن لديه أكثر من 18 مليار دولار من الأصول، وقد أمرت محكمة جزر فيرجن البريطانية بتصفيته.

قال وسيط العملات المشفرة Voyager Digital “فوياجر ديجيتال” إنه أصدر إشعارًا بالتخلف عن السداد إلى Three Arrows Capital لأنه فشل في سداد قرض بقيمة 675 مليون دولار.