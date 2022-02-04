تصريحات مثيرة لملياردير مكسيكي حول “بيتكوين”.. “خيار أفضل من النقود الورقية”!

اعتبر الملياردير المكسيكي ريكاردو ساليناس، أن عملة البيتكوين تعتبر خياراً أفضل من النقود الورقية، مشيراً إلى أن العملة الرقمية الأقوى في السوق اليوم لا تمتلك حجماً، ويمكن نقلها على الفور إلى جميع أنحاء العالم، على عكس العملات الورقية والذهب.

وفي الخبر الذي نشره موقع “bitcoinmagazine” و وترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال”، قال ساليناس و ثالث أغنى رجل في المكسيك :” كان معيار الذهب يخضع دائماً للتدخل الحكومي، في حين تسمح لك العملات الورقية (فيات) بتمويل لا نهاية له.”

إنّ طبيعة بيتكوين التي تقوم على أساس “من نظير إلى نظير” تجعل عملية حظر العملة الرقمية أو التحكم فيها أمراً صعباً لأنّ نقل القيمة من خلال الشبكة لا ينطوي على وسيط يمكن استدعاؤه من قبل الحكومة. هذه الخاصية، مقترنة بحد العرض البالغ 21 مليون قطعة نقدية، تمكن حاملي البيتكوين من الحفاظ على الثروة على المدى الطويل بطريقة أكثر سيادية مما هو ممكن مع العملات الورقية أو حتى الذهب.

وأضاف ساليناس:” كل ما لدينا في العملات الورقية والنقدية يمكن الاستيلاء عليه بنسبة 100 ٪ من قبل الحكومة”. “ليس من مصلحة الحكومة أن تجعل استخدام بيتكوين سهلاً على الناس.”

ساليناس هو مؤسس ورئيس مجموعة ساليناس، وهي مجموعة من الشركات في قطاعات الاتصالات والإعلام والخدمات المالية ومحلات البيع بالتجزئة.

وقال ساليناس:” كنا أول من يقبل بيتكوين في متاجرنا “، مضيفاً أنّ شركاته ستضيف قريباً دعماً لتلقي المعاملات من خلال شبكة Lightning Network، للمدفوعات الأرخص والأسرع.

وعندما سئل عما يجب على الناس التركيز عليه عندما يبدؤون في التعلم عن بيتكوين، قال ساليناس أنّ اكتساب معرفة أساسية جيدة حول تاريخ المال والعملة الورقية سيساعد الناس على فهم قيمة بيتكوين.

وقال ساليناس: ” هناك الكثير من الارتباك فيما يتعلق بالمال بشكل عام. في نهاية المطاف، كل ذلك يتلخص في أنّ البشر يقومون بعمل جيد حقاً عندما يتعاونون ويعملون معاً. التعاون يعني بالضرورة تقسيم العمل والتخصص، وهذا بدوره يجلب التداول.”

وأضاف صاحب المشروع أنّ الأموال جاءت كوسيلة لتحسين تجارة السلع بين الناس لأنها توفر سيولة أكثر وقيمة أفضل بكثير من المقايضة، وهي الطريقة الأصلية لممارسة الأعمال التجارية. وشرح ساليناس أنّ بيتكوين، هو أفضل نوع مال من العملات الورقية والذهب لأنه يجلب صفات إضافية.

وقال:” الذهب يصعب نقله ويصعب تخزينه”. “لقد تم التلاعب بسعر الذهب بسهولة تامة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. يأتي البيتكوين كأصل جديد يصعب التلاعب به، إنه أصل أفضل حيث يمكنك بيعه بسهولة ويمكنك نقله وتخزينه بشكل أساسي مجاناً.”

ومع ذلك، حذر ساليناس المستثمرين الذين يبحثون عن طريقة سريعة لكسب المال من أنه يرى بيتكوين كاستثمار طويل الأجل بدلا ًمن ذلك، وبأنه أقرب إلى حساب التوفير.

وختم ساليناس كلامه:” لا تتوقع تحقيق ربح سريع في 30 يوماً”.