تصميم جديد لمقاعد الطائرات... لتوفير المزيد من الراحة

يبحث العلماء دائماً على وسائل تمكنهم من تطوير مقاعد الطائرات ليخوض الركاب غمار تجربة جديدة وممتعة ومريحة خاصة بعد الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا.

وصمم طالب إسباني مشروع “مقعد اقتصادي” تحت عنوان Chaise Longue، للمشاركة بمسابقة بين مصممي كابينات الطائرات، ذا مستويين عبر رفع صف المقعد الأمامي وإزالة مقصورة الأمتعة العلوية، ما يتيح مساحة أكبر في المقصورة للمقاعد ذات المستوى الأعلى، على أن تخزن الأمتعة في مقصورات أسفل المقعد.

ويعود الفضل في هذا التصميم إلى الطالب أليخاندرو نونيز فيسنتي البالغ من العمر 21 عامًا الذي قال إن تجربته في السفر عبر أوروبا في الدرجة الاقتصادية ألهمته الفكرة جزئياً.

كما أضاف أن هذا التصميم سيعمل بشكل جيد في طائرة Flying-V، والتي يجري تطويرها حالياً في TU Delft، مشيراً إلى أنه يمكن تنفيذ التصميم أيضاً في طائرة Boeing 747 أو Airbus A330 أو أي طائرة أخرى متوسطة إلى كبيرة.

ويهدف التصميم إنشاء مقصورة متعددة المستويات تقدم شيئاً جذاباً للمسافرين الجالسين على كلا المستويين، وفق فيسنتي.

كذلك أوضح أن الصف السفلي يتمتع بميزة بوجود أريكة يستطيع خلالها الركاب من مد الأرجل، بينما يوفر الصف العلوي مساحة أكبر تسمح بعبور الساقين.

ويوفر تصميم المقعد أيضاً المزيد من زوايا الانحناء، ومسند ظهر قابل للتعديل ومسند رقبة قابل للطي، لتوفير مزيد من الراحة.