تصميم خريطة مفصلة للثقوب السوداء الهائلة

صمم علماء الفلك الخريطة الأكثر تفصيلا للثقوب السوداء الهائلة داخل الكون حتى الآن، ما يدل على أن الكيانات الغامضة والقوية ليست نادرة كما يُنظر إليها غالبا.

وتعد الثقوب السوداء أقوى الكيانات وأكثرها غموضا في الكون، وهي تمزقات في نسيج الزمكان، ناجمة عن انفجار النجوم أو اصطدام النجوم النيوترونية.

ولكن ربما يكون الجانب الأكثر رعبا هو المجهول فيما إذا كان هناك شيء على الجانب الآخر.

والآن، أنشأ فريق دولي من علماء الفلك الخريطة الأكثر تفصيلا للثقوب السوداء الهائلة في الكون. وتعتبر الثقوب السوداء الهائلة كيانات يمكن أن تصل إلى 10 مليارات كتلة من الشمس.

ويوجد 25000 ثقب أسود هائل في الخريطة وحدها، مجرد جزء بسيط مما هو موجود بالفعل في الكون بأكمله، حيث جُمعت البيانات من أربعة بالمائة فقط من السماء في نصف الكرة الشمالي.

An international team of astronomers has produced a map of the sky at ultra-low radio frequencies using LOFAR, revealing more than 25,000 active supermassive black holes in distant galaxies. https://t.co/VltmP6jCQL pic.twitter.com/zOIuGLkrzV

