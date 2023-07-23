تصميم هاتف شاومي المرتقب Redmi Note 13 Pro Plus

من المتوقع أن يكون الإصدار المرتقب من هواتف شاومي هو Redmi Note 13 Pro Plus، حيث رصدت تسريبات حديثة مخطط يوضح إصدار جديد من هواتف شاومي.

كانت شركة شاومي قد أطلقت سلسلة Redmi 12 في شهر أكتوبر من عام 2022 في السوق الصيني، ومن جديد بدأت العملاق الصيني في العمل على تطوير سلسلة Redmi Note 13 الجديدة، والتي رصدت بالفعل في قاعدة بيانات EEC.

وتسلط أحدث التسريبات المصورة الضوء على إصدار Redmi Note 13 Pro Plus بشكل خاص، حيث كشف موقع “Digital Chat Station” عن مخطط يوضح تصميم الهاتف الذي يظهر بتصميم يحاكي Xiaomi 13 في الغطاء الخلفي.

وتؤكد التسريبات على أن Redmi Note 13 Pro Plus يتميز بتصميم مربع للكاميرة الخلفية، والتي تتضمن ثلاثة من المستشعرات، مع قطع رابع لفلاش LED.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن يتميز الهاتف بتصميم مسطح في الشاشة، مع حواف نحيفة في محيط الشاشة.

ولقد أشارت تسريبات سابقة إلى أن هاتف Note 13 Pro Plus يضم شاشة بحجم 6.7 إنش، ويأتي بواجهة MIUI 15 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 14.