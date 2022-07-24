تصميم وأداء متميزان.. ASUS في صدارة شركات أجهزة الحاسب

حققت شركة ASUS ثورة في صناعة أجهزة الحاسب المطورة بهدف توظيف تصميم برؤية مستقبلية يقدم التبريد الأمثل الذي يعزز آداء الجيل 12 من معالجات إنتل من سلسلة H.

إستطاعت شركة ASUS أن تحقق الريادة بين الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب في السنوات الأخيرة بتطوير جيل جديد من أجهزة الحاسب التي تجمع بين براعة التصميم مع أفضل أنظمة التبريد التي يمكن أن تعزز آداء وحدات المعالجة.

أيضاً تتكامل رؤية الشركة في جلب تصميم فريد لأجهزة الشركة مع دعم هذه الإصدارات بأحدث الرقاقات من سلسلة Intel Core H من الجيل 12 من معالجات إنتل.

كما تسعى شركة ASUS لدعم الجيل الجديد من أجهزة الحاسب بأحدث التقنيات التي تهدف بشكل رئيسي إلى الإستفادة الكاملة من موارد الأجهزة.

ولقد حرصت الشركة على أن تتضمن أجهزة الشركة أعلى المعايير، لذا تتوسع قاعدة الأجهزة المعتمدة بعلامة “EVO” التجارية من إنتل، وهي العلامة التي تؤكد على مطابقة الأجهزة لأفضل معايير الجودة والآداء، الذي يدعمه الجيل الثاني عشر من معالجات إنتل من سلسلة H، كما تؤكد هذه المعايير أيضاً على أن الأجهزة تتميز بعمر شحن يتخطى 9 ساعات من بين مميزات أخرى.

وتنافس Asus العديد من الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب بأكبر عدد من الأجهزة المعتمدة بمعايير Intel EVO، والتي تضم أيضاً الجيل 12 من معالجات إنتل من سلسلة H، لذا تتميز الكثير من إصدارات الشركة المنافسة في الأسواق بأعلى معايير الجودة.

وتختلف الإصدارات المقدمة من Asus بهذه المعايير بين أجهزة تستهدف دعم المستخدم في المهام الرئيسية على مدار اليوم، وبين أجهزة إحترافية طورت بتصميم غير تقليدي ابتكر من Asus بهندسة تعمل على توظيف كل جزء من تصميم الجهاز لتعزيز آداء وحدة المعالجة، وتعبر سلسلة ROG Zephyrus Duo عن رؤية شركة Asus في توظيف تصميم جهاز الحاسب لدعم عملية تبريد أكثر كفاءة لوحدة المعالجة.

أيضاً تتكامل سلسلة أجهزة Asus المميزة بمعالجات إنتل من سلسلة H بنظام تبريد يشمل عدد من المراحل لدعم أفضل مستوى من كفاءة التبريد، حيث ترتكز المرحلة الأولى في نظام التبريد على مراوح مزدوجة تعمل على دعم تدفق الهواء للأجهزة بكفاءة، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية في أنابيب حرارية تدعم عملية التبريد بمستوى أفضل.

وتقدم Asus نمط “Whisper” في الجيل الجديد من الأجهزة الذي يهدف إلى دعم المستخدم بآداء هادئ لنظام التبريد أثناء العمل على مدار اليوم.

كما ترتكز المرحلة الثالثة في أنظمة التبريد على 3D vapor chambe وتصميم AAS Ultra في الأجهزة الذي يعمل على تعزيز تدفق الهواء إلى داخل الجهاز بنسبة 30% أكثر، كما يدعم المستخدم بآداء ثابت دون أن يواجه المستخدم تعطل أو تراجع في الآداء.

Asus رائدة في تطوير أجهزة إحترافية مميزة بشاشات OLED

إستطاعت شركة Asus أن تحصد أعلى تصنيف بين الشركات المصنعة لأجهزة مميزة بشاشات OLED، كما حصدت المركز الأول أيضاً بين الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب المحمول الإحترافية المطورة للمبدعيين ومنشيء المحتوى.

ولقد كانت Asus رائدة أيضاً في تطوير أجهزة الحاسب المميزة بشاشات OLED، التي تحقق أعلى مستوى من جودة العرض مع ألوان تنبض بالحياة وأكثر واقعية، بمعايير إحترافية في عمق وجودة الألوان.

أيضاً طورت أجهزة Asus المميزة بشاشات OLED لدعم المستخدمين من المحترفين بآداء أفضل في الإبداع والتصميم، حيث تعمل الأجهزة على إنتاج ألوان بأعلى دقة مما يعزز مستوى أجهزة Asus، ويعد جهاز Vivobook Pro 16X OLED من بين أفضل أجهزة Asus المميزة بشاشة OLED.

وتعد أجهزة Asus OLED الأفضل بين الأجهزة المنافسة في الأسواق لعدد من الأسباب، حيث ترتكز الشاشات على تقنية تصنيع بمركبات عضوية تعمل على خفض أضرار الإضاءة الزرقاء بنسبة 70% عند مقارنتها بشاشات LCD.

من جانب أخر تعد أجهزة Asus OLED الأفضل في هذه الفئة بفضل دعم التدرج اللوني من DCI-P3 بنسبة تصل إلى 100%.

أيضاً إستطاعت أجهزة Asus المميزة بشاشات OLED أن تحقق الريادة في الأسواق بقدرة الشاشات على دفع أعلى جودة عرض للصور مع أي نسبة سطوع، حيث تقدم الشاشات ألوان غامرة وغنية حتى مع مستوى السطوع المنخفض.

كما تحقق شاشات OLED في أجهزة Asus الريادة في الأسواق مع لون أسود غامر بفضل وحدات البيكسل في شاشات OLED التي تتضمن 3 من البيكسل الفرعي في كل بيكسل تعمل على إنتاج إضاءة ذاتيه، على أن يتوقف عرض البيكسل عند عرض اللون الأسود للوصول إلى لون أسود غامر، مع تفاصيل أكثر دقة في المحتوى المميز بمشاهد في الإضاءة المنخفضة أو الظلام.

ولقد إستحوذت Asus على حصة بنسبة 68% من سوق أجهزة الحاسب المميزة بشاشات OLED خلال عام 2021، كما أن أجهزة الشركة المميزة بشاشات OLED كانت الأولى في الأسواق العالمية خلال 2021 وحتى الربع الأول من 2022.

كما أن Asus هي العلامة التجارية الأولى المطورة لأجهزة OLED تستهدف المحترفين والمبدعيين في الأسواق العالمية، وتتوقع شركة Asus أن يصل عدد المستخدمين من منشيء المحتوى والمبدعيين إلى 2 مليون مستخدم بحلول 2023.

Asus رائدة في تطوير أجهزة مخصصة للألعاب والمحترفين

إتسعت قاعدة شركة Asus من الأجهزة المطورة لسوق الألعاب وأيضاً سوق الأجهزة المطورة للمحترفيين من المبدعيين والمطوريين، حيث إرتفعت قاعدة مستخدمي أجهزة Asus المخصصة للألعاب إلى 2.9 مليار مستخدم في الأسواق العالمية، بينما إرتفع عدد المبدعيين من مستخدمي أجهزة Asus الإحترافية إلى 300 مليون مستخدم في الأسواق العالمية.

ويعود النمو السريع الذي حققته شركة Asus في السنوات الأخيرة في سوق الألعاب والأجهزة الإحترافية إلى دعم هذه الأجهزة بسلسلة معالجات H من إنتل والتي تعزز آداء هذه الفئة من الأجهزة بآداء أسرع بنسبة 40%.

كما تقدم إنتل في هذه السلسلة من معالجات الجيل 12 أفضل منصات الألعاب التي تحقق إستجابة سريعة في الألعاب وخفض لمعدل تأخر الإستجابة إلى أدنى مستوى، مع دعم تقنية Wi-Fi-6E، مما يدعم اللاعبين في التنافس بأفضل آداء في الألعاب.

وللمحترفين يقدم الجيل 12 من معالجات إنتل من سلسلة H آداء مذهل في أجهزة Asus لدعم مهام التحرير وتطوير نماذج 3D بأعلى كفاءة، أيضاً تتكامل تجربة اللاعبين في هذه الفئة من الأجهزة مع كروت شاشة ARC من إنتل.

أجهزة Asus الأفضل في الآداء عام 2022

قدمت شركة ابل مجموعة مميزة من أجهزة الحاسب التي تدعم المستخدم في مهام الإنتاجية والألعاب، وأيضاً الأجهزة الإحترافية.

يعد جهاز ASUS Zenbook Pro Duo UX8402 من بين أفضل الإصدارات التي قدمت من Asus، حيث تستمر Asus في التأكيد على براعة التصميم الذي يقدم رؤية مستقبلية تستمر لسنوات في دعم المستخدم بأفضل آداء.

ويستهدف Zenbook Pro Duo UX8402 دعم المستخدمين من المحترفين والمبدعيين في مهام التحرير والإبتكار، مع آداء يدعمه تصميم الجهاز الذي يقدم أفضل نظام تبريد بآداء هادئ.

أيضاً يقدم Vivobook Pro 16X OLED أفضل آداء في جودة العرض مع شاشة OLED بأعلى مستوى في جودة العرض، ومعدل تحديث مرتفع، حيث يهدف هذا الإصدار أيضاً لدعم مهام التحرير بأعلى كفاءة، مع دعم تطوير نماذج 3D.

كما يدعم هذا الإصدار سلسلة كرت الشاشة NVIDIA GeForce RTX التي تتضمن تقنيات NVIDIA لدعم مهام التحرير.

ولدعم مهام اليومية بتصميم مرن تقدم الشركة جهاز ASUS Zenbook Flip الذي يتوفر بحجم 15 إنش، ويتميز بتصميم متحول 2 في 1، ويضم أيضاً الجيل 12 من معالجات إنتل لدعم المستخدم بأعلى آداء، مع شاشة OLED بأعلى جودة في الصورة وألوان غامرة.

أيضاً للمستخدمين من اللاعبين تقدم Asus أجهزة بآداء أقوى، حيث يأتي ASUS ROG GZ301 بتصميم أقوى مع آداء أعلى للتبريد للإستمرار بأفضل آداء في تحديات الألعاب، كما يتميز الجهاز بمعدل تحديث مرتفع ويقدم عرض مميز، ويضم الجهاز أيضاً الجيل 12 من سلسلة معالجات إنتل.

وتتسع قاعدة أجهزة Asus التي تستهدف دعم المستخدمين بأفضل آداء وأعلى معايير، مع مجموعة من التقنيات وتصميم يستمر في دعم المستخدم في المهام المكثفة للعمل والألعاب بأفضل آداء لسنوات قادمة.