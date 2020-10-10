تطبيقات لا يستخدمها خبراء الأمن في هواتفهم..تعرف عليها

في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم خاصة من ناحية التطبيقات المتعددة التي تتطلب معلومات شخصية تزداد المخاوف من سهولة اختراق الحسابات والتجسس على المستخدمين.

حذر خبراء الأمن الرقمي والتقني من كمية البيانات التي يجمعها عنك المساعد الصوتي الذي تستخدمه في منزلك أو مكتبك، رغم أنه يقوم بمساعدتك على أداء الكثير من المهام.

وتطورت المساعدات الصوتية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت أكثر ذكاء، مما دفعنا للاعتماد عليها لإنجاز الكثير من المهام من خلال الأوامر الصوتية، وكذلك إدارة المنازل الذكية والتحكم بالأجهزة.

ويحذر الكثير من خبراء الأمن من أن بعض التطبيقات تستخدم أذونات تطلب الوصول إلى بياناتك الخاصة مثل موقعك الجغرافي وجهات الاتصال والصور وغيرها، لاستغلال بيانات المستخدمين بطريقة غير شرعية.

وهناك بعض التطبيقات التي يحذر منها خبراء الأمن التقني لدرجة أن بعضهم يؤكدون أنهم لا يستخدمونها في هواتفهم، وهي كالتالي:

التطبيقات غير الرسمية

يعتبر ”غوغل بلاي“ و“آب ستور“ من شركة ”أبل“ المتجرين الرئيسيين الموثوقين للتطبيقات، رغم وجود تطبيقات غير موثوقة أحيانا فيهما، لكن خبراء الأمن يؤكدون ضرورة تنزيل البرامج من تلك المواقع لوجود ميزة التحقق الأمني وحماية البيانات.

تطبيق ”واتساب“

يعتبر أحد أهم وأشهر تطبيقات التراسل الفوري في العالم، لكنه من أكثرها كذلك تعرضا لمحاولات الاختراق، التي نجح القراصنة في بعضها بالفعل، ومنها اختراق Pegasus للمكالمات الصوتية، وmedia file jacking لتصيد ملفات الوسائط عبر الواتساب والاحتيال بها.

تطبيق ”ماسنجر“

يشكل تطبيق ”ماسنجر“ التابع لفيسبوك تهديدا أمنيا أكبر من تطبيق ”واتساب“، حيث إنه لا يدعم حتى الآن ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) افتراضيا، وبالتالي لديه حق الوصول إلى محتوى جميع محادثاتك ولديه القدرة على تخزين هذه البيانات في خوادم الشركة.

مساعد ”غوغل“ الصوتي

من أجل أن يعمل مساعد غوغل بطريقة صحيحة فإنه يجمع الكثير من البيانات عنك، كما أنه لا يجمع البيانات السلوكية فحسب، بل يجمع البيانات من عمليات البحث الصوتي التي تقوم بها، مما يعني أنه في أي وقت تتحدث فيه عن شيء ما يمكن ربط هذه التسجيلات الصوتية مباشرة بالإعلانات في غوغل.

وظهرت تقارير في نهاية العام الماضي تشير إلى أن غوغل كانت تزود معلني الجهات الخارجية سرا ببيانات المستخدمين الشخصية.

تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة

تمنح تلك التطبيقات المستخدمين القدرة على الوصول إلى المواقع والخدمات المحجوبة جغرافيا، كما أنها تعمل على تأمين البيانات أثناء تصفح الإنترنت، ليست كل خدمات (VPN) آمنة وموثوقة، كما يوصي خبراء الأمن عادة باستخدام الخدمات المدفوعة؛ لأن المجانية عادة ما تستفيد من بياناتك.