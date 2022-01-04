تطبيقات لهواتف "آيفون" تساعدك على تحقيق أهدافك في 2022

تتعدد أهداف مستخدمي أجهزة أبل مع بداية كل عام جديد باختلاف اهتماماتهم، والتي تشمل الصحة والأسرة والعمل.

وفيما يلي مجموعة من أبرز التطبيقات الإلكترونية التي يمكن استخدامها بهواتف أبل بمختلف إصداراتها، ومن خلالها وضع خطة شاملة للوصول للأهداف المرجوة.

تطبيق Zero

ضمت القائمة في مقدمتها تطبيق Zero الذي يقدم يتتبع الصيام، لمتبعي هذا النوع من الحمية الغذائية، بحيث يسهل عليك هذا التطبيق إمكانية مراقبة صيامك المتقطّع والتخطيط لوجبة أو وجبتين يوميًا في عام 2022.

تطبيق Strava

هذا التطبيق مخصص للراغبين في الجعل من الجري، أو ركوب الدراجات، أو المشي عادة في عام 2022، إذ يتتبع هذا التطبيق احصائيات ممارسة هذه الرياضات بدقة للتعرف على ما تحققه من أهداف خلال ممارستها.

تطبيق Day One

هذا التطبيق لمحبي تدوين ما يمرون به من احداث يومية، حيث يمكن لمستخدميه إضافة صور ومقاطع صوتية ونصوص يوثقون بها ما يعيشونه خلال يومهم التقليدي.

تطبيق Calory

تطبيق آخر لتتبع الحمية الغذائية، والهدف الأساسي منه تتبع ما تقوم بحرقه من سعرات حرارية يوميا.

تطبيقا جديدا لأنظمة أندرويد

وكانت قد أعلنت أبل عن إطلاقها لتطبيق جديد لمستخدمي أندرويد لتحديد موقع منتج التتبع الذكي من أبل AirTag.

ووفق موقع “سي نت” المختص بأخبار التقنيات، هذا التطبيق الجديد مشابه في مهمته لتطبيقات أعلن عنها مؤخرا ضمن التحديث الأخير لنظام تشغيل iOS 15.2.

وأعلنت أبل عن التطبيق باسم Tracker Detect، ومهمته البحث عن أدوات تعقب العناصر المفقودة عن مالكها، وهو الأمر نفسه الذي يقوم به تطبيق Find My على أجهزة أبل.

إلى جانب ذلك، يستطيع تطبيق Tracker Detect أيضا العثور على أي شخص قد يستخدم AirTag أو جهازًا آخر لتتبع موقعك.

وأطلق التطبيق الجديد Tracker Detect رسميا منذ يومين، وهو بحجم 19 ميجابايت، ولتفعيله يحتاج إلى التعرف على موقع الهاتف، والسماح لاقترانه بأجهزة بلوتوث للعمل.