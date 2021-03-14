تطبيق جديد يكشف الأخبار الزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي

طور باحثون في السويد تطبيقا إلكترونيا لتدريب الطلاب على تقييم الأخبار والصور ومقاطع الفيديو التي تصلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ويحدد التطبيق الجديد ما إذا كانت حقيقية أو مزيفة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وتعتمد فكرة التطبيق الإلكتروني الذي طوره فريق بحثي من جامعة أوبسالا السويدية على اطلاع الطلاب على مجموعة من المواد الإخبارية داخل واجهة المستخدم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، ثم تكليفهم بمحاولة تحديد مدى مصداقية هذه التقارير.

ويقول نجرين توماس رئيس فريق الدراسة: “الهدف من هذا التطبيق هو تدريب الطلاب على اكتشاف المعلومة الصحيحة من الزائفة، وكذلك تحسين قدرتهم على اكتشاف المعلومة الصحيحة، حتى لو كانت لا تبدو كذلك في بادئ الأمر”.

نصائح مهمة

ويقدم التطبيق مجموعة من النصائح للطلاب المتدربين تتيح لهم اتخاذ القرار بشان صحة خبر معين بناء على منهج علمي، حيث يشرح لهم النهج الذي يتبعه الخبراء المتخصصون من أجل الفصل في صحة معلومة أو خبر معين عن طريق إجراء عملية بحث منفصلة على الانترنت أو محاولة تحقيق المعلومة من مصدر مستقل وغير ذلك.

وتم اختبار التطبيق الإلكتروني على أكثر من 200 طالب، وأثبتت التجربة تأثيره الإيجابي في تعزيز قدرة الطلاب على تقييم الأخبار والمعلومات بأسلوب نقدي علمي، وحقق الطلاب الذين تعاملوا مع التطبيق وتعلموا من الإرشادات التي يقدمها نتائج أفضل في تمييز الأخبار الصحيحة من الزائفة، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني “فيز دوت أورج” المتخصص في التكنولوجيا.

وينصح نجرين توماس المتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: “احرص دائما على الاطلاع على مستجدات المعلومات والأخبار من مصادر موثقة مثل وسائل الإعلام الرسمية أو الصحف اليومية المعروفة”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.