تطبيق “خرائط غوغل” يقدم تحديثات مرتبطة بفيروس كورونا

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كشفت تقارير صحفية عالمية عن طريق تطبيق “خرائط غوغل” تحديثا يقدم معلومات مرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”.

وأوضح موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص أن تحديث “خرائط غوغل” قررت تقديم خدمات لمساعدة المواطنين في مواجهة “كوفيد 19”.

وتقدم “خرائط غوغل” معلومات وخدمات حول وسائل النقل العام المعطلة ونقاط التفتيش الحدودية ومراكز اختبار “كوفيد 19”.

ومن أن يتم تطبيق تلك الخدمات في “غوغل مابس” لمستخدمي التطبيق في الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا والهند والمكسيك وهولندا وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووعدت شركة “غوغل” أن يتم توسيع تلك الخدمة لدول أكثر في الفترة المقبلة.

وسيتلقى المستخدمون في الدول المذكورة رسالة عبر “خرائط غوغل” تفيد بالخدمات العامة التي تم تعليقها.

وسيظهر في صفحة الاستكشاف عند تحديد خيار النقل العام، الوسائل المتاحة، والحافلات والقطارات التي تعمل في الوقت الحالي.

كما سيتلقى السائقون أيضا تنبيهات بشأن القيادة عند عبور الحدود الدولية، والقيود الموجودة في الدولة التي تتجه لها.