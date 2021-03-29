تطبيق خطير يهدّد هواتف اندرويد حول العالم!

كشفت شركة Zimperium المختصة بأمن المعلومات والأجهزة الإلكترونية عن وجود تطبيق خطير يهدد الهواتف العاملة بأنظمة أندرويد.

وتبعا للخبراء في الشركة فإن التطبيق الجديد الذي يدعى ” System Update” يتنكر على هيئة تحديث لأنظمة أجهزة أندرويد الذكية، وأن هذا البرنامج بدأ بالانتشار بين مستخدمي هذه الأجهزة رغم أنه متوفر في متجر التطبيقات التابع لغوغل بل يتم تحميله من مصادر خارجية.

والخطير في هذا البرنامج وفقا للمختصين هو أنه يستغل برمجيات Firebase في الأجهزة ويسمح للمخترقين بالوصول إلى كاميرات ومايكروفونات الهواتف للتجسس على المستخدمين، كما يمكنه الوصول إلى بيانات الرسائل وجهات الاتصال وبيانات المتصفحات في الأجهزة.

وبالإضافة لكل ما سبق فإن البرمجيات الخبيثة في التطبيق المذكور يمكنها الوصول إلى البيانات الموجودة في ذواكر الهواتف، وبيانات لوحات المفاتيح، والبيانات التي تتعلق بموقع الجهاز، وإرسال تلك البيانات إلى قراصنة الإنترنت على شكل صور مصغرة دون أن تتعقبها أنظمة الحماية الإلكترونية التابعة لغوغل.

وقالت Zimperium في بيان حول الموضوع “إن البرنامج المذكور ربما قد يكون جزءا من هجوم إلكتروني على الأجهزة المحمولة، وأنه من أعقد البرمجيات التي صادفها خبراؤها، ويعتقد أن مبرمجيه استهلكوا الكثير من الوقت والجهد لتطويره، وأنها تسعى لاكتشاف أي برمجيات خطيرة مشابهة”.