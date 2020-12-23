تطبيق روسي منافس لـ”تيك توك” طورته شركة تديرها ابنة بوتين

تستعد روسيا لإطلاق تطبيق جديد مشابه لتطبيق “تيك توك” الصيني وهو تطبيق من تطوير شركة تديرها ابنة الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”.

وقال ألكسندر زاروف، الرئيس التنفيذي لشركة ”غازبروم“، إن الشركة اشترت خدمة يُطلق عليها ”Ya Moldets“ أو ”I am great“، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وطورت شركة ”Media Holding“ التطبيق بدعم من مؤسسة ”Innopraktika“، وهي منظمة غير ربحية تديرها ابنة بوتين الصغرى كاترينا تيخونوفا (34 عامًا).

ومن المقرر أن يتم استخدام الخدمة لإنشاء تطبيق فيديو جديد للمدونين الروس، وسيتم إطلاقها في غضون عامين، ويدعم التطبيق مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة، مثل خدمة الفيديوهات الصينية ”تيك توك“.

وتولى ”زاروف“ رئاسة شركة ”غازبروم ميديا“ في وقت سابق من هذا العام، وتعد هذه الشركة واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية في روسيا، وتمتلك العديد من القنوات التلفزيونية الأكثر مشاهدة، ومجموعة من المحطات الإذاعية.

وسلطت وسائل إعلام روسية، مطلع الشهر الجاري، الضوء على زوج ابنة بوتين، حيث تردد أنه اشترى أسهمًا بقيمة 380 مليون دولار في شركة بتروكيماويات روسية مقابل 100 دولار بعد زواجه من كاترينا.

وقال المحلل الروسي، أليكسي نافالني إن الصفقة كانت هدية زفاف بقيمة 380 مليون دولار.

ووفقًا لتحقيق أجرته وكالة ”iStories“ الروسية، اشترى كيريل شامالوف البالغ من العمر 38 عامًا، حصته بمبلغ قليل جدًا من شركة ”سيبرو“ الروسية للبتروكيماويات، وذلك بعد شهور من زواجه من ابنة بوتين الصغرى كاترينا تيخونوفا.