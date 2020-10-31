تطبيق يجتاح العالم خلال احتفالات “هالوين” … يحول صورك إلى زومبي!

الهالوين، يعتقد الكثير من الغربيّين أنّ فكرة احتفال الهالوين تعود إلى جذور مسيحيّة، فهو احتفال يقام في كلّ عام وتحديداً في اليوم الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر، وبما يتزامن مع عيد مسيحي تاريخي يسمّى عيد جميع القديسين، بينما يرجع باحثون ومؤرّخون آخرون أصول هذا العيد إلى جذور وثنيّة، وغاليا لا تعرف الأصول التّاريخيّة والثّقافيّة لهذا الاحتفال.

ومع اقتراب عيد الهالوين قد يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في ممارسة طقوس هذا العيد بسبب جائحة كورونا وقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فإن القيود الاجتماعية لا تعني أنك لا تستطيع الحصول على تجربة مميزة في عيد الهالوين.

أنشأ خوسيه براون كرامر، تطبيقاً يمكن من خلاله تحويل صورة أي شخص إلى صورة زومبي مخيف. وقد قام كرامر بتعديل التطبيق الذي أطلق عليه اسم “حولني إلى زومبي”، وتطوير نموذج هجين يتألف من نسخ سابقة من مولدات صور بشرية مع نسخة جديدة من مولد صور الزومبي.

وأوضح كرامر في حديث له لموقع “ريديت” قائلاً: “ جمعتُ 50000 صورة، جزء منها قمت بجمعه من مولّد ستايل غان 2 البشري، والجزء الثاني من مولّد الزومبي. وبحسب كرامر، فإن النظام لا يخزن أي سجل لصورتك، لذا يعتبر التطبيق آمناً بشكل كبير.

ويقول مقيمو التطبيقات، إن تطبيق” حولني إلى زومبي” حقق نتائج مدهشة من ناحية دقة الصورة وجودتها، ومقدرته الرائعة على تحويل سمات الوجه، وفق ما أورد موقع “ذا نيكست ويب الإلكتروني.