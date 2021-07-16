تطبيق Airbnb قد يجذب المزيد من الجرائم إلى منطقتكم!

حذرت دراسة جديدة من أنّ تطبيق Airbnb قد يجذب المزيد من الجرائم إلى الأحياء، بعد أن وجدت أن المناطق التي تحتوي على الكثير من القوائم زادت من حوادث العنف.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل ” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه ..

وقال الباحثون أنّ السياح أنفسهم ليسوا مسؤولين عن ارتفاع الاضطرابات لأنها تحدث تدريجياً على مدى عدد من السنوات.

وبدلاًمن ذلك ، يلقون باللوم على تآكل الديناميكيات الاجتماعية المحلية التي تمنع الجريمة الناجمة عن تحويل عدد من العقارات في أحد الأحياء إلى إيجارات قصيرة الأجل.

حللت الدراسة التي أجرتها جامعة نورث إيسترن في ماساتشوستس بيانات عن أنواع مختلفة من الجرائم في بوسطن من 2011 إلى 2017 في محاولة لفهم العلاقة بين قوائم Airbnb والاضطرابات بشكل أفضل.

نظر الباحثون في آليتين يمكن من خلالها للإيجارات قصيرة الأجل زيادة الجريمة ، بما في ذلك كل من السياح المقيمين في Airbnb وكيف يمكن أن تعطل القوائم الديناميكيات الاجتماعية المحلية التي تخفف أو تمنع الجريمة.

ووجد الباحثون أنه كلما زاد عدد القوائم في حي، ارتفعت معدلات العنف. ومع ذلك ، فإنّ هذا لا يعادل المزيد من الاضطراب الاجتماعي أو الصراع الخاص.

كما لم يظهر الرابط مباشرة بعد أن أصبحت القوائم متاحة للسياح ولكن بدلاً من ذلك نما على مدى عدة سنوات، بحسب الباحثين.

وقال باباك حيدري ، أحد مؤلفي الدراسة: “تبين لنا أنّ عدد السياح عبر Airbnb الذين يقيمون في حي ما ليسوا السبب وراء زيادة الأنشطة الإجرامية”.

“بل إنّ إنشاء خصائص عابرة تنتشر في جميع أنحاء الحي هي من تقوض التنظيم الاجتماعي ورأس المال الاجتماعي مع مرور الوقت ويمكن أن تسبب الفوضى والأنشطة الإجرامية نتيجة لذلك.”

ويأمل الباحثون أن تساعد النتائج المخططين الحضريين على اتخاذ قرارات مستنيرة حول تأثير قوائم Airbnb على الأحياء.

وقالوا أنّ الأبحاث المستقبلية يمكن أن تستكشف ما إذا كانت هناك نتائج مماثلة في مدن أخرى، بما في ذلك تلك ذات اختلاف في الأحجام أو التركيبة السكانية.

وأضاف حيدري: “هذه الورقة هي واحدة من الأوراق الأولى التي تقيس التأثير الاجتماعي السببي لمنصات المشاركة على مستوى الأحياء لمنصات الإيجار قصيرة الأجل، كما تقيس التأثير السببي للإيجارات قصيرة الأجل على الأنشطة الإجرامية والاضطرابات في الأحياء.

“والأهم من ذلك ، تحدد هذه الورقة الآلية الكامنة وراء مثل هذه الآثار.

“إنّ تحديد الآلية السببية هو بمثابة حوكمة أكثر فعالية لهذه المنصات ، إما من خلال اللوائح الحكومية أو من خلال تصميم آلية التنظيم الذاتي من قبل المنصات نفسها.”

وقال متحدث باسم Airbnb: “تدعم Airbnb الأبحاث والتحليلات الصارمة للمساعدة في خلق تعلم مشترك حول تأثير الإيجارات قصيرة الأجل على الأحياء والمجتمعات.

“لسوء الحظ ، هذه الورقة لا تفي بمثل هذا المعيار. بدلاً من ذلك ، فإنها تستخدم عينة غير تمثيلية داخل مدينة واحدة للتوصل إلى استنتاجات واسعة على الصعيد الوطني ؛ وتطبق منهجية خاطئة بما في ذلك تحليل الانحدار المعيب ؛ وتعتمد على بيانات غير دقيقة. والنتيجة هي ورقة مع استنتاجات غير دقيقة لا تدعمها الأدلة.”

شهدت الشركة طفرة في الحجوزات في الأشهر الأخيرة، حيث ساعد تخفيف قيود كوفيد وإطلاق اللقاحات السريعة في بعض أجزاء العالم على تجديد الطلب على السفر والإقامة.

وقالت Airbnb أنها شهدت زيادة “حادة” في الحجوزات في المملكة المتحدة مباشرة بعد أن أعلن بوريس جونسون عن خطط للخروج من الإغلاق في فبراير.

وفى الوقت نفسه، ارتفعت عمليات البحث عن السكن لمن هم فوق الستين من العمر في الولايات المتحدة بنسبة 60 في المائة بين فبراير ومارس ، حيث سعوا إلى الحصول على الحرية بعد أشهر من البقاء في المنزل.