تطبيق “Koo” ينافس تويتر في الهند

دخلت شركة تويتر في صراع مع الهند اليوم الأربعاء قائلة: إن الأمر الحكومي بإزالة بعض الحسابات لا يتماشى مع القانون الهندي، بينما حث السياسيون أتباعهم على الانتقال إلى التطبيق المحلي المنافس Koo.

وشهدت الأيام الماضية مشاركة واسعة من كبار قادة الحكومة الهندية ومسؤولي الدوائر الرسمية في تطبيق ”Koo“ بدلا من ”تويتر“ وقالت منصة ”Koo“، إن التنزيلات زادت 10 أضعاف في اليومين الماضيين، ووصلت إلى أكثر من 3 ملايين.

وأمرت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي منصة ”تويتر“ بإزالة أكثر من 1100 حساب قائلة إنها تنشر معلومات مضللة حول احتجاجات واسعة النطاق من المزارعين ضد القوانين الزراعية الجديدة.

وفي تدوينة صدرت يوم الأربعاء، قالت تويتر إنها لم تمتثل بالكامل لبعض الطلبات لأنها تعتقد أنها لا تتماشى مع القانون الهندي، وهو ما أشعل الغضب الهندي من خطوة التطبيق الأزرق.

وسادت تحذيرات بشأن مأمونية منصة ”Koo“ التي تحمل شعار طائر أصفر، حيث حذر باحثون فرنسيون من أن التطبيق يسرب البيانات الحساسة للغير مثل البريد الشخصي والجنس والعمر وغيرها.

وكان هاشتاغ ”kooapp#“ هو الأكثر ترددا عبر ”تويتر“ في الهند يوم الأربعاء مع ما يقرب من 21000 مشاركة، يليه هاشتاغ ”BanTwitter#“، ونشر العديد من الأشخاص عبر تويتر، بمن فيهم وزير التجارة بيوش غويال تغريدات هذا الأسبوع قائلا أنا موجود الآن عبر Koo.

ووضع غويال، الذي لديه 9.6 مليون متابع عبر تويتر، تغريدة مثبتة في تويتر تطلب من الناس التواصل معه عبر المنصة الهندية ”Koo“، وانضم سامبيت باترا المتحدث الوطني باسم حزب مودي الحاكم، ورئيس تكنولوجيا المعلومات أميت مالفيا إلى التطبيق المحلي.