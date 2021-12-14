تطبيق Super Stamp يكشف عن ميزة للحد من استخدام البطاقات المطبوعة

يقدم تطبيق Super Stamp محفظة ولاء لبطاقات الطوابع الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يساعد السكان والسياح في الدولة على الحد من استخدام الأوراق المطبوعة والأوراق البلاستيكية.

وتعد منصة Super Stamp الأولى من نوعها في دولة الإمارات، من خلال USP الذي يسمح بوجود بطاقات الولاء لمختلف الأماكن والخدمات والطباعة عليها رقميا، إضافة إلى استرداد المكافآت الرقمية بجانب توفر العروض الترحيبية في مختلف القطاعات، وتشمل المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل والحلاقة والمغاسل ومحلات رعاية الحيوانات الأليفة وغيرها.

وبطاقات الولاء المعروفة بالـloyalty cards تكون ورقية أو بلاستيكية، وتنتهي غالبا بالضياع أو في سلة المهملات، حيث تعمل Super Stamp على تبسيط مفهوم بطاقات الولاء من خلال تطبيق الهاتف المحمول للعملاء من أفراد وشركات.

ويقول الرئيس التنفيذي ومؤسس ”سوبر ستامب“، واصف أمين: ”إن تطبيق (Super Stamp) ليس مجرد سوق لبطاقات الولاء الرقمية، لكنه أيضا يقدم ”برمجيات خدمية“ للشركات حتى تتابع الطوابع الرقمية التي منحتها للعملاء“ أين ومتى وتحليلات للمبيعات لعملائها الأوفياء ”عبر لوحة معلومات ويب. حيث تتيح هذه اللوحة الرقمية إمكانية التخطيط لتسويق خدمات هذه الشركات لزيادة التفاعل مع عملائها“.

وتواصل Super Stamp البحث بكثافة عن مستثمرين، حيث تعمل على التوسع والتخطيط للوصول إلى كافة دول الخليج العربية، وجنوب آسيا، وأمريكا، وكندا.

وتمكن تطبيق Super Stamp من تحقيق أعلى مستوى من بطاقات الولاء المطبوعة التقليدية، من خلال تحويلها رقميا عبر تطبيق الهاتف المحمول، منذ يناير/ كانون الثاني 2021.

ومع أكثر من 200 محل تجاري على المنصة وأكثر عن 25 ألف تحميل للتطبيق، فإن Super Stamp تواصل مساعدة الشركات على إنشاء بطاقات ولاء وطوابع رقمية ومكافآت.

كما تساعد Super Stamp الشركات أيضا على تحليل المبيعات من العملاء المخلصين، بالإضافة إلى معلوماتهم عبر لوحة معلومات على الويب.

وتمتلك Super Stamp القدرة على بناء مجتمع فائق من العملاء المخلصين والشركات لتنمو، لذا.. اجعلها رقمية، بلا أوراق.. وابقوا على تواصل.