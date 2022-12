تطورات لافتة.. إليكم أكثر لغات البرمجة رواجاً حول العالم

تفوقت لغة البرمجة الشهير ++C على لغة جافا Java، لتصبح إحدى أهم اللغات رواجاً واستخدماً بين المطورين على مستوى العالم، وفقاً لمؤشر TIOBE Index.

وكشف المؤشر العالمي الذي يفحص أكثر من مليار سطر من التعليمات البرمجية يوميًا في محاولة للبقاء على اطلاع بتوجهات المطورين، أن لغة بايثون Python لا تزال لغة البرمجة الأكثر رواجًا، حيث بلغ تصنيفها نسبة 16.66 في المئة، متقدمةً على لغة سي C التي تأتي في المرتبة الثانية بتصنيف 16.56 في المئة.

يُشار إلى أن النسبة المئوية لا تُحسب على أساس حصة السوق، ولكنها بدلًا من ذلك “تستند إلى عدد المهندسين المهرة في جميع أنحاء العالم، والدورات التدريبية، وموردي الجهات الخارجية”. وأن تحتل لغة برمجة واحدًا من المراكز الثلاثة الأولى يمنح كلًا منها الوسام النهائي، الذي يمثل نمو اللغة والثقة بها، وحتى التزامها بالتطوير.

وفي حين أن مؤشر TIOBE Index يصدر على أساس سنوي، فإن لغة جافا كانت تحتل المركز الثالث في التقرير الذي صدر في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، والآن انخفضت في التصنيفات بنسبة 1.7 في المئة إلى المركز الرابع. وفي وقت نفسه شهدت C++ نموًا كبيرًا بنسبة 4.21 في المئة. ومع ذلك، فإن الفرق بينهما يكاد لا يُذكر، إذ يُقدر تصنيفهما بنحو 11.94 في المئة، و11.82 في المئة، مما يشير إلى أنهما لا تزال مفضلتين لدى المطورين في جميع أنحاء العالم.

ويُعتقد أن هذا النمو مهم للغة C++، إذ أشار الرئيس التنفيذي لشركة TIOBE Software، بول جانسن، إلى أن هذه المرة الأولى في تاريخ مؤشر TIOBE Index التي تتجاوز فيها C++ لغة جافا.

وفي المركز الخامس جاءت لغة سي شارب C# بنسبة 4.92 في المئة، وجاءت لغة جافا سكريبت Javascript في المركز السابع، ولغة بي إتش بي PHP في المرتبة 12، ولغة سويفت Swift من آبل في المركز الخامس عشر، وذلك بانخفاض عن المركز العاشر.

يُشار إلى أن ما يعرّف لغة البرمجة الناجحة يختلف داخل المجال، وتعد مقاييس TIOBE مجرد طريقة واحدة للقياس. ففي وقت سابق من العام الحالي، وجد تقرير حالة تسليم البرامج لعام 2022 2022 State of Software Delivery الصادر عن CirlceCI مجموعة مختلفة من لغات البرمجة المفضلة، ومن ذلك: لغة تايب سكريبت TypeScript، وجافا سكريبت JavaScript، وروبي Ruby. وجاءت بايثون في المركز الرابع، مع عدم وصول C و C++ إلى المراكز العشرة الأولى.

وبغض النظر، ما يمكن استخلاصه من أحدث أرقام TIOBE هو أن هناك مجموعة رباعية واضحة جدًا من لغات البرمجة المفضلة التي من المرجح أن تستمر في صراعها لتحتل المرتبة الأولى وحدها ما لم تشهد لغة أخرى زيادة كبيرة في الشعبية.