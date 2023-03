تطوير "خرسانة كونية" لبناء منازل على القمر والمريخ

نجح العلماء في ابتكار نوعا جديدا من “الخرسانة الكونية” المصنوعة من الغبار الأرضي الذي يقولون إنه يمكن استخدامه لبناء موائل على القمر والمريخ.

وتم تطوير المادة StarCrete من قبل فريق AstroCrete، وهو نفس مجموعة العلماء، من جامعة مانشستر، الذين اقترحوا سابقا بناء منازل خارج كوكب الأرض من بروتين من دم الإنسان، مقترنا بمركب من بول أو عرق أو دموع رواد الفضاء، لكن هذا كان يُنظر إليه على أنه غير عملي.

Called StarCrete, the material has a strength of 72 Megapascals (MPa), while that of ordinary concrete stands at 32 MPa. https://t.co/YmszXvMpdF

ويقول العلماء إن مادة StarCrete، هي ضعف قوة الخرسانة العادية ما سيساعد على التخلي عن الحاجة إلى الشحن الصعب والمكلف لأطنان المواد من الأرض إلى العوالم الخارجية.

وخلافا للخرسانة المقترحة سابقا، تستخدم مادة StarCrete الجديدة نشا البطاطا والقليل من الملح، وكلاهما موجود بشكل شائع في البعثات الفضائية، من أجل ربط غبار المريخ المحاكى.

Manchester scientists have created a new material, dubbed ‘StarCrete’ which is made from extra-terrestrial dust, potato starch, and a pinch of salt and could be used to build homes on Mars. https://t.co/z68G5D5PXW via @techxplore_com

