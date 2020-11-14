تطوير قفاز ثلاثي الأبعاد للمس الأشياء في الواقع الافتراضي

تمكن فريق علمي من تطوير قفازًا ثلاثي الأبعاد لتوفير حاسة اللمس واكتشاف التغيرات في الواقع الافتراضي .

طور علماء جامعة كورنيل شكلًا جديدًا من مستشعرات الجلد المطاطية التي تستخدم الألياف البصرية لتوفير حاسة اللمس واكتشاف التغيرات النسبية مثل: الضغط، والانحناء، والانفعال.

وتلك المستشعرات مستوحاة من مستشعرات الألياف القائمة على السيليكا، والتي تبحث عن تغييرات طفيفة في الطول الموجي لقياس عناصر مثل درجة الحرارة.

ويمكن لهذا المستشعر أن يمنح الأنظمة الآلية اللينة وأي شخص يستخدم تقنية الواقع المعزز القدرة على الشعور بنفس الأحاسيس اللمسية الغنية التي تعتمد عليها الثدييات للتنقل في العالم الطبيعي.

وفي نموذج أولي للقفاز، يحتوي كل إصبع على دليل ضوئي قابل للمط للاستشعار المتعدد الوسائط، يجمع بين قلب واحد من البولي يوريثين الشفاف بالإضافة إلى قلب مرتبط بمؤشر LED محمل بأصباغ ماصة.

وصمم الباحثون قفازًا ثلاثي الأبعاد مزودًا بمستشعر ”SLIMS“ يعمل على طول كل إصبع، ويتم تشغيل القفاز بواسطة بطارية ليثيوم، ومجهز بتقنية البلوتوث حتى يتمكن من نقل البيانات إلى البرنامج الأساس، كما يمكن أن يمنحك قفاز ”VR“ المستقبلي ملاحظات عندما تلمس الأشياء الافتراضية وتلتقطها.

ويمكن أن يمنح الروبوتات أيضًا إحساسًا باللمس يساعدها على التفاعل مع بيئتها والتعامل بشكل أفضل مع الأشياء الحساسة.