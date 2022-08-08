نجح باحثون من جامعة ”كارنيغي ميلون“ الأمريكية، في تطوير نظام ذكاء اصطناعي لقيادة الطائرات، يتمتع بقدرات مميزة على التنبؤ بسلوك الطائرات الأخرى في المجال الجوي ومراقبة حركتها بواسطة كاميرات مثبتة على جسم الطائرة.

وبدأت شركات تجارية باستخدام الطائرات دون طيار لتوصيل بضائعها، فضلا عن حركة الطيران التجارية الكبيرة، والتطورات في مجال القيادة الذاتية.

واستطاعت طائرة هيلكوبتر عسكرية، وللمرة الأولى أن تحلق دون طاقم قيادة بشري على متنها، في شباط/ فبراير 2022.

وتمكن نظام القيادة الاصطناعي من معرفة تحركات الطائرات المستقبلية في تجربة المحاكاة، وتحديد الطريقة المثلى للهبوط بأمان.

ويشبه سلوك الذكاء الاصطناعي ما يفعله البشر عند قيادة سياراتهم وتجنب السيارات الأخرى، وقيادة السيارة وفقا لحركة السير.

وقال طالب الدكتوراه جاي باتريكار: ”يراقب النظام سلوك الطائرة الأخرى لمدة 10 ثوان، ويحاول معرفة السلوك المستقبلي لها“، وفقًا لموقع ”بوب ساي“.

ويشبه باتريكار، هذا النظام، بـ“برنامج لعبة الشطرنج الذي يخطط للخطوة القادمة بناء على تحركات الخصم في اللعبة“.

وجمع فريق الباحثين، البيانات التي يحتاجها نظام الذكاء الاصطناعي من مطارين في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، لدى أحدهما فقط برج مراقبة.

وتضمنت المعلومات، بيانات بصرية من الكاميرات المثبتة على حظائر الطائرات في المطارين، ومعلومات التواصل بالراديو، وبيانات الطقس.

ويمكن للذكاء الاصطناعي بذلك أن يربط بين سبب الهبوط والظروف الجوية، ويتعلم كيفية الهبوط في المحاكاة.

واستطاع النظام أن يتعلم القواعد والخطوات الواجب اتباعها عند التفاعل بين الطائرات، وعند الهبوط بطريقة مماثلة للبشر.

واختبر الباحثون النظام الجديد بتثبيت كاميرات على طائرة دون طيار، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد مكان الطائرات الأخرى، واكتشاف بُعدها بدقة 90%.

وبذلك يمكن أن تساعد التقنية ربان الطائرة على تحديد الطائرات الأخرى في الجو.