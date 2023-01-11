تطوير نظام ذكاء اصطناعي للكشف عن عيوب حبوب القهوة

كشفت شركة سي سمارت (Csmart) البرازيلية المتخصصة في تكنولوجيا التعرف على الصور وتحليلها، من خلال الذكاء الاصطناعي، عن نظام يمكنه اكتشاف عيوب حبوب القهوة الخضراء، وتصنيف جودتها بدقة وسرعة عبر عينة واحدة.

وشركة “سي سمارت” هي نتاج تعاون استثماري بين شركتي سوكافينا (Sucafina) السويسرية للقهوة، وشركة بروفايل برينت (ProfilePrint) السنغافورية المتخصصة في تقديم تقييم جودة الأغذية والمنتجات الزراعية عبر الذكاء الاصطناعي.

وتهدف “سي سمارت” التي أسسها ويديرها خبير مراقب الجودة ومطور البرامج المحترف فرانسيسكو “ماسوتشي سيلفيرا” إلى تحسين صناعة البن سواء للمنتجين، الخبراء أو المحامص.

ويساعد نظام الشركة الخبراء ومحترفي مراقبة الجودة على تقليل مهامهم المتكررة في فحص العينات، ما يؤدي إلى تقليل البصمة الكربونية لمبيعات القهوة الناجمة عن شحن عينات لا حصر لها من القهوة الخضراء إلى المشترين والبائعين في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تقليل الوقت وعدم كفاءة الموارد لتلك العمليات.

وفي هذا الصدد، قال “سيلفيرا”: “نأمل أن يقود جمع بيانات حبوب القهوة الخضراء وتحليلها على نطاق واسع، إلى الكشف عن معلومات وقيم جديدة حول عمليات إنتاجها، ما يساعد في نهاية المطاف على دمج القرارات التي تعتمد على البيانات في جميع أنحاء سلسلة قيمة القهوة”.

وسلسلة القيمة هي مصطلح يستخدم في مجال إدارة الأعمال للتعبير عن مجموعة النشاطات التي تؤديها شركة تعمل في صناعة محددة من أجل تقديم منتج ذي قيمة (بعبارة أخرى سلعة و/ أو خدمة) للسوق.

ويمكن نظام “سي سمارت” البائع من مسح القهوة الخضراء ضوئيًا، مع إمكانية تسليم تقرير موضوعي إلى المشتري لمراجعته، وسيؤدي ذلك إلى تسريع الوقت المستغرق بشكل كبير للموافقة على العينات.

ويقول المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بروفايل برينت، آلان لاي، إن نظام سي سمارت يزيد من نطاق ودقة قدرة شركته على التنبؤ بجودة المنتجات الزراعية، ويمكن المشترين والبائعين عبر سلسلة التوريد من زيادة الإنتاجية وتقليل البصمة الكربونية بشكل كبير.