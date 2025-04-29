تعثر مهمة لإطلاق قمر اصطناعي لصالح شركة لوكهيد مارتن

قالت شركة فايرفلاي إيروسبيس إن المهمة السادسة لصاروخها ألفا تعثرت بعد إطلاقه من كاليفورنيا اليوم الثلاثاء مما أدى إلى وضع قمر اصطناعي مملوك لشركة لوكهيد مارتن في “مدار أدنى من المخطط له”، مما يشير إلى احتمال فشل المهمة.

وقالت فايرفلاي إن الحادث وقع أثناء انفصال معزز المرحلة الأساسي للصاروخ ألفا عن مرحلته الثانية بعد دقيقتين ونصف تقريبا من الإقلاع، وهو ما “أثر على فوهة محرك المرحلة الثانية لايتنينج، مما وضع المركبة في مدار أدنى من المخطط له”.

وأضافت الشركة أنها تعمل مع لوكهيد مارتن لتحديد السبب الجذري للعطل. ولم ترد لوكهيد مارتن على الفور على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن قمرها الاصطناعي قادر على رفع مداره أو النجاة من الحادث.

وكانت هذه المهمة هي الأولى في اتفاق يتضمن مهام متعددة بين فايرفلاي ولوكهيد مارتن وكانت تحمل على متنها قمرا اصطناعيا يسمى إل.إم 400 تكنولوجي ديمونستراتور ويستهدف تطوير تكنولوجيات الفضاء وتقليص المخاطر لعملاء لوكهيد مارتن.