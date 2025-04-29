الأربعاء 2 ذو القعدة 1446 ﻫ - 30 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تعثر مهمة لإطلاق قمر اصطناعي لصالح شركة لوكهيد مارتن

منذ 9 ساعات
شركة فايرفلاي إيروسبيس

شركة فايرفلاي إيروسبيس

A A A
طباعة المقال

قالت شركة فايرفلاي إيروسبيس إن المهمة السادسة لصاروخها ألفا تعثرت بعد إطلاقه من كاليفورنيا اليوم الثلاثاء مما أدى إلى وضع قمر اصطناعي مملوك لشركة لوكهيد مارتن في “مدار أدنى من المخطط له”، مما يشير إلى احتمال فشل المهمة.

وقالت فايرفلاي إن الحادث وقع أثناء انفصال معزز المرحلة الأساسي للصاروخ ألفا عن مرحلته الثانية بعد دقيقتين ونصف تقريبا من الإقلاع، وهو ما “أثر على فوهة محرك المرحلة الثانية لايتنينج، مما وضع المركبة في مدار أدنى من المخطط له”.

وأضافت الشركة أنها تعمل مع لوكهيد مارتن لتحديد السبب الجذري للعطل. ولم ترد لوكهيد مارتن على الفور على سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أن قمرها الاصطناعي قادر على رفع مداره أو النجاة من الحادث.

وكانت هذه المهمة هي الأولى في اتفاق يتضمن مهام متعددة بين فايرفلاي ولوكهيد مارتن وكانت تحمل على متنها قمرا اصطناعيا يسمى إل.إم 400 تكنولوجي ديمونستراتور ويستهدف تطوير تكنولوجيات الفضاء وتقليص المخاطر لعملاء لوكهيد مارتن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

شعار شركة فيراري
فيراري تكشف عن طرازين من "سبيشالي 296" قبل إطلاق السيارة الكهربائية
شركة جنرال موتورز
"جنرال موتورز" تستدعي 721 ألف مركبة.. والسبب؟!
هاتف آيفون
مصنعان جديدان لهواتف آيفون في الهند يبدآن الإنتاج.. ماذا في التفاصيل؟

الأكثر قراءة

صورة لمكان اغتيال أمين عام حزب الله حسن نصر الله
عشية اغتيال نصر الله.. إعلام إسرائيلي يكشف عن "زيارة سرية" قام بها نتنياهو!
وزير المال ياسين جابر . رويترز
خبر سار من وزير المالية إلى المودعين.. وحديث عن 3 مراحل!
تراجع أسعار الذهب
الذهب يهبط من أعلى مستوياته مع تهدئة النزاع التجاري العالمي