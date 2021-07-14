الخميس 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 15 يوليو 2021 |
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تعديلات ثورية من آبل على “iPad Mini”

منذ 21 ساعة
آيباد من آبل

آيباد من آبل

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تواصل الشركة الأمريكية آبل تعديلاتها على بعض أجهزتها المعروفة بهدف تطوير مبزاتها وخصائصها، لضمان المنافسة في سوق التكنولوجيا العالمية.

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة آبل عازمة على طرح أجهزة iPad Mini حصلت على تعديلات كبيرة لم تشهدها هذه الحواسب منذ 9 سنوات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الأجهزة المنتظر أن تظهر خريف العام الجاري ستطرح تحت اسم iPad Mini 6 التجاري، وستحصل على هياكل أنحف بشكل ملحوظ من هياكل iPad Mini الحالي، كما ستحصل على شاشات بحواف ضيقة جدا، وسيختفي من هذه الأجهزة زر التحكم الرئيسي من الواجهة الأمامية لينتقل ربما ويدمج في زر الطاقة الذي سيوضع على إحدى الحواف الجانبية للهيكل.

ومن المفترض أن تكون أبعاد هياكل الحواسب الجديدة (206,3 x 137,8 x 6,1) ملم، أما منفذ Lightning فسيستبدل فيها بمنفذ USB-C، وماسح بصمات الأصابع Touch ID سيوضع على إحدى حواف الهيكل.

وكانت بعض مواقع الإنترنت قد سربت معلومات تشير إلى أن حواسب iPad Mini 6 القادمة ستحصل على شاشات بمقاس 8.5 و9 بوصات، وأن هذه الشاشات ستعتمد على تقنيات mini-LED، أما المعالجات فيها فستكون من الفئة “A” الحديثة التي تطورها آبل.

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