تعرفوا إلى ميزات AirPods Max الجديدة من آبل

أطلقت شركة آبل سماعات AirPods Max اللاسلكية الجديدة والتي تحتوي على ميزات مختلفة.

وتقدم تجربة سماعات آبل الشهيرة (AirPods) نفسها ولكن مع تصميم مختلف، حيث تأتي هذه السماعات بتصميم جديد لتوضع على الرأس فوق الأذن بدلاً من داخلها.

تجمع سماعات (AirPods Max) بين التصميم الصوتي المخصص، والبرامج المتقدمة، ومعالج (H1) لتشغيل الصوت الحسابي للحصول على تجربة رائعة في الاستماع، مع ميزة (الموازنة الصوتية المتكيّفة) Adaptive EQ، وإلغاء الضوضاء النشيطة، ووضع الشفافية، وميزة الصوت المحيط.

ولكنها ستأتي بسعر 549 دولارًا، وهو سعر باهظ جدًا، حيث إنها أغلى من هاتف (iPhone SE) الجديد الذي يبدأ سعره من 399 دولارًا، ويكاد يقترب سعرها من هاتف آيفون 12 الجديد الذي يبدأ بسعر قدره 699 دولارًا، بينما تكلف سمّاعات (AirPods) الأصلية 199 دولارًا فقط.

إليك 6 أشياء مهمة تجب معرفتها حول سماعات AirPods Max الجديدة من آبل، إذا كنت تفكر في شرائها:

1- تأتي سماعات (AirPods Max) بدون شاحن:

ستأتي سماعات (AirPods Max) أيضًا بدون شاحن، وهذا لم يعد أمرًا غربيًا، حيث قدمت آبل هواتف آيفون 12 أيضًا بدون شواحن للحفاظ على البيئة، لذلك فهو توجه جديد ستتبعه آبل مع جميع منتجاتها القادمة.

ستجد في العلبة السماعات، وحافظة (Smart Case)، وكابل (Lightning إلى USB-C) فقط، لذلك ستحتاج إلى محول للطاقة (USB-C) لشحن السماعات.

تقول آبل: “إن السماعات يمكن أن تستمر في العمل لمدة 20 ساعة بشحنة واحدة، وأن حفظها في حافظة (Smart Case) يحافظ على عمر البطارية بفضل نمط الطاقة المنخفضة للغاية”.

2- تدعم سماعات (AirPods Max) ميزة الشحن السريع:

تدعم سماعات (AirPods Max) ميزة الشحن السريع تمامًا مثل: سماعات الرأس التي تحمل علامة Beats من آبل، حيث توفر 5 دقائق من الشحن فقط مدة استماع تصل إلى ساعة ونصف الساعة، على الرغم من أنك ستحتاج إلى شراء محول الطاقة للشحن، ولم تحدد آبل حتى الآن قدرة الشحن التي تتيح لك الحصول على الشحن السريع.

3- يمكن تبديل وسائد الأذن للسماعات:

أوضحت آبل في مقطع الفيديو التقديمي الخاص بسماعات (AirPods Max) أن وسائد الأذن ليست مدمجة في السماعات، وأنها مصممة لإرفاقها مغناطيسيًا، لذلك يمكنك تبديل وسائد الأذن هذه في أي وقت بسهولة.

كما أدرجت آبل وسائد الأذن بألوان السماعات نفسها في متجرها، ومن المتوقع أن تطلقها آبل يوم 15 ديسمبر مع السماعات، وستُباع بسعر 69 دولارًا.

تأتي سماعات (AirPods Max) بخمسة ألوان، هي: الرمادي، والفضي، والأزرق، والأخضر، والوردي، وهي متاحة للحجز الآن بسعر 549 دولارًا، وستبدأ آبل بشحنها ابتداءً من يوم الثلاثاء 15 ديسمبر الحالي.

4- سماعات (AirPods Max) ليست خفيفة الوزن:

يجب أن تضع في اعتبارك قبل شراء سماعات (AirPods Max) أن وزنها يصل إلى 385 جرامًا، مما يجعلها من أثقل سماعات الرأس المتاحة في السوق، كما أنها أثقل بكثير من سماعات (Beats Studio3) من آبل التي تزن 260 جرامًا فقط.

ومع ذلك؛ فقد وعدت شركة آبل بأن التصميم المريح للسماعات سيساعد في توزيع الوزن بشكل متساوٍ أكثر من العديد من سماعات الرأس الأخرى.

تقول آبل: “إن الإطار المحيط بالرأس مصنوع من قماش شبكي يعمل على توزيع وزن السماعات بشكل متساوٍ للتخفيف من شدة الضغط على الرأس، والهيكل المصنوع من الستانلس ستيل مغلّف بمادة ناعمة الملمس ليوفر مزيجاً مذهلاً من المتانة والمرونة والراحة”.

ولكن إذا كنت قلقًا بشأن هذه النقطة، فيجب أن تنتظر ظهور مراجعات السماعات لمعرفة هل سيساعد التصميم في توزيع الوزن بالفعل، أو احرص على طلبها مباشرة من آبل حتى تتمكن من الاستفادة من سياسة الإرجاع لمدة 14 يومًا.

5- يمكنك استخدام كابل للصوت مع السماعات:

تدعم سماعات (AirPods Max) الاتصال لاسلكيًا مع الأجهزة عبر البلوتوث، حيث تدعم (Bluetooth 5.0) للاتصال اللاسلكي، وتوفر لك ما يصل إلى 20 ساعة من الاستماع بشحنة واحدة، ولكن اتضح أنه يمكنك استخدام كابل الصوت (Lightning إلى 3.5mm) للتبديل إلى الاتصال السلكي، وهو ما يتيح لك استخدام السماعات في حالة نفاد شحن البطارية.

ولكن سيتعين عليك شراء هذا الكابل لأنه غير مدرج في العلبة، وبالطبع تبيع آبل كابل الصوت (Lightning إلى 3.5mm) لهذا الغرض بالضبط، وهو متوفر في متجرها بسعر 35 دولارًا، ويبلغ طوله 1.2 متر، ويتوفر باللونين الأسود أو الأبيض، ولكنه لن يعمل فقط مع سماعات (AirPods Max)، حيث يمكنك استخدامه أيضًا مع سماعات الرأس (Beats Solo Pro) من آبل.

6- يمكنك استخدام السماعات مع هواتف أندرويد:

صُممت سماعات (AirPods Max) للعمل بشكل أساسي مع أجهزة آبل، وتصر آبل على تشغيل أحدث الإصدارات من أنظمة التشغيل: iOS و iPadOS و tvOS و macOS و watchOS في أجهزتها لتحقيق أقصى استفادة من السماعات.

ولكن هذا لا يعني أنك لن تستطيع استخدامها مع هواتف أندرويد، أو حواسيب ويندوز، حيث تعتمد هذه السماعات على الاتصال بالبلوتوث، لذا يمكنك أيضًا إقرانها بسهولة مع أي جهاز آخر، سواء كان جهاز أندرويد أو أي جهاز آخر يدعم الاتصال بالبلوتوث.