تعرفوا على أفضل 5 أدوات لتحرير المستندات عبر الإنترنت

وجدت في السنوات الأخيرة أدوات عديدة تحرير المستندات عبر الإنترنت التي تقدم ميزات يحتاجها المستخدم. وتعالج الكثير من أدوات تحرير المستندات عبر الإنترنت أوجه القصور في هذه التطبيقات الشائعة مثل الميزات التي تركز على التعاون وأدوات المشروع الأساسية للعمل الجماعي وتصميم المستندات بسهولة.

أفضل أداة تحرير المستندات للكتاب: Draft

تعتبر أداة Draft من أفضل أدوات تحرير المستندات للكتاب، سواء عبر الإنترنت أو دون اتصال، وهي أفضل بديل لحزمة أوفيس ومستندات غوغل.

أفضل أداة لإنشاء النماذج: Slick Docs

تقدم لك أداة Slick Docs مجموعة كبيرة من النماذج للسير الذاتية والنشرات والكتيبات والقوائم مع خيارات تخصيص أكثر شمولًا.

وعند إنشاء مستند جديد، تجد شريطًا جانبيًا يتضمن قائمة متجددة للنماذج المصممة سابقًا. وكل ما عليك فعله هو تخصيص النموذج بحسب رغبتك.

أفضل أداة لفرق العمل: Whimsical

أداة Whimsical هي عبارة مساحة عمل مرئية تجمع بين تحرير المستندات وإنشاء المهام التي تجعلها مثالية لفريق العمل عند التعاون في مشروع معًا من أي مكان.

ويتضمن محرر المستندات كل التنسيقات والوسائط المعتادة للنص. ويحتوي على بعض خيارات التنسيق الخاصة مثل قوائم المهام مع السحب والإفلات.

أفضل بديل لتطبيقات مستندات غوغل: Hush Docs

إذا كان اهتمامك الأساسي عند استخدام محرر مستندات غوغل هو ميزات الخصوصية التي تقدمها فإن أداة Hush Docs هي أفضل بديل لذلك.

وتقدم الأداة خيار عدم الوصول إلى المستندات المخزنة إلا بواسطتك أو من قبل شخص تشارك الرابط معه. كما يمكنك استخدام الأداة في وضع عدم الاتصال. ويتيح ذلك لك تخزين الملفات مؤقتًا في المتصفح.

أفضل محرر مستندات للطلاب والباحثين: YADA

تقدم أداة YADA طريقة مختلفة لتحرير المستندات وتركز بشكل خاص على الطلاب والباحثين الذين يبحثون عن محرر مستندات بسيط وسهل الاستخدام.

وتقدم الأداة ميزة وضع العلامات في المستندات، إذ إن كل سطر أو فقرة من المستند عبارة عن كتلة قائمة بذاتها.

ويمكنك إضافة علامات إلى هذا الجزء لتسهيل البحث لاحقًا، وهي مفيدة للدراسة والبحث لأولئك الذين يقومون بالكثير من الإحالات المرجعية.

بالإضافة إلى ذلك هناك ميزة البطاقات. ويمكنك إنشاء بطاقات من نوع الأسئلة والأجوبة من النص والعلامات الموجودة لديك.