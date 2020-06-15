تعرف إلى الهاتف الشفاف.. أحد أكثر الهواتف الذكية غرابة في العالم

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بعيداً عن مواصفات الهواتف الذكية وما تتضمنه من دقة الكاميرات وقوة المعالجات، باتت الشركات المصنّعة تتجه شيئاً فشيئاً إلى التمييز في شكل الهيكل الخارجي.

وهذا ما فعلته Nubia التابعة لشركة ZTE الصينية بإطلاقها هاتف Red Magic 5G Transparent Edition بتصميم فريد لم يسبقها إليه أحد، علَّها تزيد من نسبة مبيعاتها المنخفضة مقارنة بالشركات الأخرى.

هاتف Nubia شفاف يسمح لك برؤية أجزائه الإلكترونية الداخلية

وأتى الهاتف الجديد Red Magic 5G Transparent Edition بتصميم فريد جعله أحد أكثر الهواتف الذكية غرابة في العالم، إذ إن هيكله الخارجي شفاف يسمح لك برؤية المعالج وجميع أجزائه الإلكترونية الداخلية.

مواصفات هاتف Red Magic 5G Transparent Edition

أما بالنسبة إلى مواصفاته فهي تضعه في مراتب متقدمة من أفضل الهواتف المصممة للعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية. وهو يعمل بنظام أندرويد 10.

كما يعتبر الهاتف مخصصاً لعشاق الألعاب الإلكترونية التي تحتاج لشبكات الإنترنت السريعة، لذلك زُود الهاتف بمعالج Snapdragon 865 ثماني النواة، وجهاز مودم خاص، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 8/12/16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، إضافة إلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن (55 واط).

أما شاشته فهي بمقاس 6.65 بوصة بدقة عرض (2340/1080) بيكسل، بتردد 144 هيرتز، وهي مناسبة جداً لألعاب الهواتف.

كاميرا هاتف نوبيا الجديد

أما بالنسبة لكاميرته فقد حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، أكبرها بدقة 64 ميغابكسل، والثانية بدقة 8 ميغابكسل، والثالثة بدقة 2 ميغابكسل.

كما فيها حساس خاص من نوع Sony IMX686 يمنحها القدرة على التقاط صور فائقة الدقة، إضافة إلى الكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 12 ميغابكسل وخاصية التعرف على الوجوه لفك قفل الشاشة.

تاريخ إصدار الهاتف: يونيو/حزيران

نظام التشغيل: Android 10

الشاشة: AMOLED بمقاس 6.65 بوصة

سرعة المعالج: Snapdragon 865 ثماني النوى

الذاكرة: 128/256 غيغابايت

الكاميرا الخلفية: ثلاثية (64+8+2)

الكاميرا الأمامية: 12 ميغابكسل

البطارية: 4500 ملي أمبير تعمل لمدة يوم

شحن سريع: يدعم

شحن لاسلكي: لا يدعم

بصمة التعرف على الوجه: يدعم

الألوان: شفاف

السعر: 600 $ تقريباً

موعد نزوله إلى الأسواق العربية: في يوليو/تموز 2020