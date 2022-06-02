تعرف إلى ميزات التحديث الجديد من مايكروسوفت "Surface Laptop Go 2"

أعلنت شركة مايكروسوفت عن تحديث لأصغر أجهزتها وأقلها سعرًا ضمن تشكيلة حواسيب Surface المحمولة، Surface Laptop Go 2، عبر إضافة شريحة أحدث إلى جانب كاميرا ويب محسّنة.

ويعمل Surface Laptop Go 2 بواسطة معالج Intel Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر (أعلى من الجيل العاشر في النموذج السابق). ويبدأ بسعر 600 دولار للنموذج الذي يحتوي على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت للتخزين.

وتم إصدار Surface Laptop Go الأصلي في عام 2020 كمحاولة من مايكروسوفت للتنافس مع أجهزة كروم بوك. وكان سعره أقل من بقية مجموعة Surface Laptop مع شاشة لمس أصغر بقياس 12.4 إنشًا تحافظ على نسبة العرض إلى الارتفاع 3:2 (الدقة تبلغ 1536×1024 بكسل).

ولم تتغير الكثير من هذه المواصفات بالنسبة لخليفته، الذي يبلغ حجمه 10.95×8.12×0.62 إنشًا. ومع ذلك، كانت هناك بعض التعديلات مع Surface Laptop Go 2.

وارتفع سعره الأولي بمقدار 50 دولار، على الأرجح لأن الشركة قد أوقفت الإصدار الأساسي الذي يشحن بسعة تخزين 64 جيجابايت.

كما أنه متوفر باللون الأخضر الرمادي الجديد، الذي ينضم إلى خيارات الأزرق والبلاتيني الموجودة مسبقًا. وارتفع عمر البطارية المقدر من 13 ساعة إلى 13.5 ساعة. ويتم شحن الحاسب المحمول أيضًا مع نظام التشغيل ويندوز 11 هذه المرة.

وتقول الشركة إن Surface Laptop Go 2 يحتوي على المزيد من المكونات القابلة للاستبدال، بما في ذلك لوحة المفاتيح ولوحة التتبع والشاشة والبطارية. بالرغم من أنها مصممة ليتم استبدالها لدى أحد موفري الإصلاح المعتمدين من مايكروسوفت.

وهناك عدد أقل من التفاصيل الملموسة حول الترقيات الأخرى. ويوضح البيان الصحفي للشركة أن جهاز Surface Laptop Go 2 يوفر درجات حرارة محسّنة وأكثر هدوء تسهل التركيز بالإضافة إلى كاميرا عالية الدقة محسّنة.

ولكن دقة كاميرا الويب لا تزال 720 بكسل، مثل النموذج السابق، مما يشير إلى أن ترقياتها تتعلق بمعالجة الصور أكثر من الدقة.

بخلاف ذلك، فإن هذا الحاسب المحمول مشابه جدًا لسابقه. ولا يزال هناك مستشعر لبصمة الإصبع مدمج في زر الطاقة في نماذج محددة. كما أن المنافذ هي نفسها، ولا يزال يوفر ميكروفونات مزدوجة و Wi-Fi 6. ولا يوجد ذكر للوحة المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية، التي كانت شكوى أساسية مع أول جهاز Surface Laptop Go.

وتأتي جميع نماذج الحاسب المحمول مع نفس معالج Intel Core i5. ولكن تتوفر مجموعة من إعدادات ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين المختلفة.

وتبدأ الأسعار من 600 دولار للنموذج الاستهلاكي بسعة 4/128 جيجابايت. وترتفع إلى 700 دولار لسعة 8/128 جيجابايت، أو 800 دولار لسعة 8/256 جيجابايت. ويتوفر نموذج بسعة 16/256 جيجابايت مقابل 1100 دولار. ويتم فتح الطلبات المسبقة اليوم. ومن المقرر أن يبدأ الشحن في 7 يونيو.