تعرف على جهاز UltraGear 48GQ900 بدقة 4K من شركة "LG"

أعلنت شركة LG عن إطلاق جهاز UltraGear 48GQ900 في المملكة المتحدة بدقة 4K ومعدل تحديث 138 Hz بسعر 1400 جنيه إسترليني تقريباً.

كانت LG قد أعلنت عن جهاز UltraGear 48GQ900 منذ ثلاثة شهور تقريباً، واليوم ينطلق الجهاز رسمياً للأسواق.

ويعد UltraGear 48GQ900 أول الأجهزة المميزة بشاشة OLED للألعاب، والتي تأتي بمستوى تسعير مرتفع مقارنة بشاشة LG C2 Smart OLED TV.

ويتميز جهاز UltraGear 48GQ900 بحجم شاشة 47.5 إنش بدقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، ومعدل تحديث 120 Hz ويمكن للجهاز أن يدعم كسر السرعة إلى معدل 138 Hz.

كما تدعم الشاشة تدرج لوني بنسبة 98.5% من ألوان DCI-P3، وتدعم الشاشة أيضاً إستجابة سريعة عند 0.1 مللي ثانية، كما تدعم محتوى HDR10، وتضم اثنان من المكبرات الصوتية بقدرة 20 W.

وتتكامل شاشة UltraGear 48GQ900 مع تقنية AMD FreeSync Premium، وNVIDIA G-SYNC، وتضم ثلاثة من منافذ HDMI، ومنفذ DisplayPort.