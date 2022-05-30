تعرف على أحدث تقنيات أبل الجديدة في هواتف آيفون

تواصل عملاقة التكنولوجيا الأمريكية آبل سياستها التطويرية، وأعلنت شركة أبل عن تسجيلها لبراءة اختراع جديد سيسهل من الاتصال بين أجهزتها المختلفة، بشرط أن تكون نشطة.

هذا الاختراع الجديد سيفيد تحديدا عملاء أبل المالكين لأكثر من إصدار من أجهزتها الذكية، على سبيل المثال، المالكون لأكثر من إصدار من ساعة أبل الذكية في نفس الوقت، ستكون الأولوية للاتصال للساعة النشطة منهم مع أي جهاز آخر نشط من أجهزة أبل بشرط الضبط المسبق للساعة.

وبحسب موقع “أبل دبليو دي”، يمكن الآن أن يجمع المستخدمون بين هواتف آيفون وأجهزة Mac إلى جانب ساعات أبل الذكية، إلا أن أبل تهدف لتحديد الجهاز النشط لإرسال الإشعارات مباشرة للجهاز النشط عند التقاطه وفور التبديل من جهاز لأخر.

والاتصال سيتم بشكل تلقائي بمجرد اقتراب الأجهزة من بعضها البعض، دون الحاجة للقيام بتوصيل كل جهاز من البداية.

كما سيتمكن المستخدم من الانتقال السريع بين هاتف الآيفون، وساعات أبل في حالة نفاذ البطارية على سبيل المثال في أحد الأجهزة، حيث يتم تحديد الجهاز التالي الذي تم تنشيطه لعرض إشعارات المستخدم الجديدة.

المعالجات الخارقة

خلال المؤتمر السنوي لأبل، لا يترقب فقط عشاق الشركة العملاقة إصداراتها الجديدة من الأجهزة، ولكن أيضا المعالجات المضافة لهذه الإصدارات.

وكشف موقع “أبل دبليو دي” أن شركة أبل تستعد لطرح جيل جديد من المعالجات، وفق تقارير حديثة، تشير لأن معالج A16 المخصص لهواتف آيفون سيأتي بدقة تصنيع 5 نانومتر، بينما معالج M2 المخصص لأجهز “ماك بوك” سيطرح بدقة تصنيع 3 نانومتر.

وأشار الموقع إلى أن هذه الدقة من التصنيع، هي دقة التصنيع ذاتها المستخدمة في معالج A15 المستخدم في إصدارات هواتف iPhone 13.

وبحسب التقارير الجديدة، تعمل أبل الوقت الحالي على تطوير إصدار آخر من سلسلة معالجات M1، والذي يتضمن أنوية بقدرة أعلى من A15.

تقنية جديدة لآيفون

في الوقت نفسه، تتعدد التقارير الكاشفة عن مواصفات هاتف أبل القادم، وكشف تقرير جديد عن تفاصيل تتعلق بمواصفات هاتف آيفون 14 برو المرتقب، يشير لتقنية جديدة ستدعم بها أبل هاتفها القادم.

ووفق تقرير للمحلل الموثوق “روس يونج”، قد تطرح أبل هاتف آيفون 14 برو، بتقنية “Always-On Display” لشاشات الهاتف، عبر دعم معدل تحديث منخفض 1Hz في شاشات ProMotion.

وكانت أبل قد طرحت هاتف آيفون 13 برو، العام الماضي بتقنية ProMotion ومعدل تحديث 120Hz، وهذه التقنية كانت أول مرة تطرح لهواتف آيفون.

وحسب موقع “أبل دبليو دي”، سيحسن هذا التدعيم من شاشات الهاتف في إصداراته القادمة.

وذكر “روس يونج” في تقريره، أن شاشات ProMotion التي ستطرح في هواتف iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max المقبلة، سيكون لها القدرة على الانخفاض إلى معدل تحديث 1Hz، الذي سيقلل من استهلاك بطارية الهاتف، وسيسهم في دوام عمر الشحن لفترة أطول.