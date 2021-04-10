تعرف على أفضل التطبيقات الخاصة بشهر رمضان

يأتي شهر رمضان كل عام ليغير روتين حياة المسلمين، فتتغير معه مواقيت النوم والطعام والعمل. ومع دخول التكنولوجيا إلى جميع نواحي حياتنا، يحتاج المسلم تطبيقات خاصة لهذا الشهر حتى يتمكن من متابعة فروضه وأداء واجباته الدينية والدنيوية.

1- تطبيق تقويم رمضان 2021

يقدم التطبيق حزمة مزايا مثل أوقات الصلوات حسب المنطقة الموجود بها تضم الدول العالم، وتوقيتات السحور ولإفطار والأدعية المرتبطة بكل منهم، ومعلومات عامة عن الشهر المبارك.

2- تطبيق Ramadan 2021

يوفر التطبيق ميزة العد التنازلي لرمضان 2021، ويحسب بدقة عالية الأيام المتبقية من الشهر، إلى جانب خدمات أوقات الصلاة، والبث المباشر لقناة القرآن الكريم من السعودية، والمصحف الإلكتروني، وقنوات دينية.

3- تطبيق ذكر

بواسطة هذا التطبيقة يمكن الاطلاع على الأذكار والأدعية الإسلامية كافة، مع توافر ميزة الأذكار الصوتية، وإشعارات التذكير.

4- تطبيق حياتي في رمضان

يقدم دليلا شاملا لمعرفة كل ما تريده حول شهر رمضان والصيام، مثل الأحاديث والأفكار والآيات القصص المختلفة، والأدعية، وأفكار متعددة للعبادة، إلى جانب ما يربو على 1000 سؤال فقهي شائع، وقسم أطباق شهية، وبث مباشر لإذاعات الراديو.

5- تطبيق أذان برو لرمضان 2021

هو أشمل من معرفة توقيتات الأذان، بل يقدم إمساكية للشهر الفضيل، تتبع أداء الصلاة عن طريق تسجيلها داخل ميزة كتاب الصلاة بسهولة.

6- تطبيق المصلى

يخاطب التطبيق المسلمين حول العالم من العرب والأجانب بفضل تزويده بالعديد من اللغات، ويخصص أقساما لتوقيتات الصلاة وتحديد اتجاه القبلة بسهولة، والقرآن الكريم والأذكار، والتقويم الهجري.

7- تطبيق إمساكية رمضان

يوفر معلومات عن شهر رمضان وأوقات الصلاة واتجاه القبلة، والتقويم الهجري والميلادي، والأعياد والمناسبات المختلفة وفقا للتقويمين، والأدعية والاستغفار والأذكار المختلفة، إلى جانب مسبحة إلكتروني.

8- تطبيق صلاتك

يدعم التطبيق مزايا معرفة اتجاه القبلة ومواقيت الصلاة مع تنبيه المستخدم قبل الصلاة للاستعداد لها، وفقا للموقع الجغرافي بكل دقة ووفقا للهيئات الفقهية المختلفة.

9- تطبيق Ramadan Time

واحد من أكثر التطبيقات تنزيلا من متجر جوجل بلاي لهواتف الأندرويد، يوفر للمستخدم تقويما تفاعليا لشهر رمضان ومواعيد الإفطار والسحور والصلوات بحسب كل بلد، ويقدم قائمة تلفزيونية بالبرامج والمسلسلات خلال الشهر.

10- تطبيق أيامي

يوفر إمساكية رمضان، ومواقيت الصلاة، واتجاه القبلة، وأدعية وأذكار، وفتاوى وخواطر يومية، وصورة ومعنى تتغير يوميا ويمكن مشاركتها من التطبيق، وطبق اليوم، وحدث في مثل هذا اليوم، وابتهال يومي، وكتب رقمية، ومنبه للصلاة.

11- تطبيق حقيبة الصائم

هو تطبيق شامل لكل ما يحتاجه الصائم من نصائح وفتاوى وموضوعات دينية وصحية وغذائية، ويوفر قسم لأمور النساء من فتاوى وبرنامج يومي مقترح للمرأة المسلمة.

12- تطبيق Lose it

يركز التطبيق على تقديم النصائح الطبية خلال شهر رمضان، والحفاظ على أجسادنا وتفادي زيادة الوزن عبر جدول منظم للسعرات الحرارية للأطعمة، فضلاً عن توصيات للمساعدة في تأدية العبادات دون تكاسل، وأهم التمارين الرياضية والوقت المستغرق لأدائها.

13- تطبيق كوكباد Cookpad Inc

التطبيق موجه للأمهات وربات المنزل بشكل أساسي لمساعدتهن على تقديم أشهى المأكولات وأطيب الحلويات في رمضان.

14- تطبيق القرآن الكريم

يتخصص في عرض القرآن الكريم بصورة تفاعلية ميسرة، حيث يتيح للقارئ ميزة تحديد الآية وحفظها للرجوع إليها، ومدعوما بخاصية القراءة الليلية التي تلون الخلفية باللون الأسود والخطوط البيضاء، وخاصية البحث النصي في آيات القرآن، وإمكانية الذهاب للصفحة وتظليل خلفية الآية المختارة ليسهل على المستخدم معرفتها.