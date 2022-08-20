تعرف على الجهاز اللوحي المتميز من لينوفو Pad Pro (2022) (صورة)

أطلقت شركة لينوفو الصينية عن جهازها اللوحي جديد Lenovo Pad Pro (2022)، والذي يأتي مزود بمعالج Dimensity 1300T، بالإضافة إلى العديد من خوادم التخزين السحابي، وسماعات أذن لاسلكية.

يأتي جهاز Pad Pro الجديد بشاشة OLED بحجم 11.2 بوصة ودقة 2560 × 1536 بكسل، وتدعم الشاشة DCI-P3 وتصل نسبة السطوع إلى 600 نتس في المتر المربع. كما تدعم الشاشة ايضًا معدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس 360 هرتز، بالإضافة إلى انها معتمدة من HDR10+ و Dolby Vision.

يزن الجهاز اللوحي بالكامل 480 جرامًا ويبلغ سمكه 6.8 مم فقط. تمكنت Lenovo من تزويده ببطارية بسعة 8200 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 30 واط، بالإضافة إلى أربعة مكبرات صوت بتكوين اثنين في اثنين في الأعلى والأسفل (يمينًا ويسارًا عند حمله أفقيًا).

هناك أيضًا كاميرا بدقة 13 ميجابكسل في الخلف، وكاميرا في الجهة الامامية بدقة 8 ميغابكسل.

يدعم Pad Pro (2022) لوحة مفاتيح QWERTY التي تعمل مع جميع الأوامر المعروفة (Alt + Tab ، Ctrl + C / V)، كما يدعم ايضًا قلم Lenovo الذي يباع بشكل منفصل. تشمل الملحقات الأخرى حافظة غطاء (بدون لوحة مفاتيح) وواقي خاص للوحة الأمامية.

يصل Lenovo Pad Pro (2022) باللون الفضي والذهبي. لا يوجد إصدار LTE حتى الآن، في حين أن سعره يتراوح بين 2199 يوان صيني لإصدار 6/128 جيجابايت و 2499 يوان صيني لإصدار 8/128 جيجابايت.