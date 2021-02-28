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تعرف على سعر ومواصفات الساعة الذكية W5 من "جوكوما"

28 - فبراير - 2021
ساعة ذكية من شركة جوكوما

ساعة ذكية من شركة جوكوما الصينية

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أعلنت شركة “جوكوما” الصينية ، عن إطلاق ساعتها الذكية W5 الجديدة بسعر يبلغ نحو 64 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة أن الساعة الذكية W5 الجديدة تعتمد على مكونات الهواتف الذكية مثل المعالج رباعي النوى A53 ووحدة معالجة الرسوميات Mali-T820.

وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي واحد جيجابايت، ويمكن توسيع الذاكرة الداخلية سعة 8 جيجابايت حتى 32 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD.

وتتمتع الشاشة قياس 1.54 بوصة بدقة وضوح 320 × 320 بكسل. وتدعم الساعة تقنيتي LTE و GPS، بالإضافة إلى WiFi 802.11 a / b / g / n والبلوتوث.

كما تتيح الساعة إمكانية تسجيل المسافة المقطوعة، مع إمكانية عرض عدد الخطوات. وتعتمد الساعة على الإصدار 9.0 من Android كنظام تشغيل.

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