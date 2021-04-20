تعرف على مواصفات جهاز "آبل تي في" الجديد

كشفت شركة آبل عن طراز جديد من جهاز “آبل تي في” ليحل محل Apple TV 4K الذي تم طرحه في عام 2017، وفق موقع “ذا فيرج”.

ويحتفظ الطراز الجديد باسم الطراز السابق ولكنه يأتي مع شريحة “بايونتيك” الأكثر قوة والتي تتيح له تشغيل فيديوهات “آتش دي آر” في إطار أعلى معدلات.

كما أن الجهاز الجديد قوي بما يكفي لدعم تشغيل “دولبي فيجن” (Dolby Vision) بمعدل 60 إطارًا في الثانية عبر “آر بلاي” (Airplay).

ويدعم جهاز “آبل تي في فور كاي” القديم، والذي كان جهاز فك التشفير الرائد لشركة آبل لمدة أربع سنوات، البث بدقة 4K بالإضافة إلى HDR، بما في ذلك Dolby Vision. كما أنه يدعم برامج ترميز الصوت Dolby Atmos، لكنه لم يكن يدعم معدلات التحديث التي تبلغ 120 هرتز ، والتي قد تكون مهمة إذا كنت ترغب في ممارسة ألعاب فيديو متطورة على “آبل تي في”.

كما أعادت شركة آبل تصميم جهاز التحكم عن بُعد بالكامل لجهازها الجديد بتصميم محسّن وأكثر راحة وإمكانيات أكثر.

وجهاز التحكم عن بعد، الجديد، أكثر سمكًا من الطراز السابق، ويحتوي على وحدة تحكم جديدة تعمل باللمس بخمس اتجاهات بدلاً من لوحة التمرير ، كما أن الجهاز به زر طاقة مناسب، لإيقاف تشغيل التلفزيون.

وفي الجهاز الجديد، تم نقل زر بحث Siri إلى جانب جهاز التحكم عن بُعد، أسفل إبهامك الأيمن.

ولم تُعِد آبل تصميم صندوق آبل تي في نفسه، فهو لا يزال عبارة عن قرص دائري الشكل يجب عليك وضعه على رف.

وتسمح ميزة جديدة لآبل تي في بتحسين ألوان شاشة التلفزيون باستخدام مستشعر الضوء على آيفون.

وتقول آبل إنها تعمل مع عدد من مزودي المحتوى لإنتاج محتوى HDR عالي معدل الإطارات (المربعات) للجهاز الجديد ، بما في ذلك “فوكس سبورتس” و “أن بي سي يونيفارسال” و “بارامونت بلاس” بالغضافة إلى “ريد بول تي في” و”كنال بلاس”

ويبدأ سعر آبل تي في الجديد من 179 دولار بالنسبة للتخزين 32 جيغا بايت وسيكون متاحًا للشراء بدءًا من 30 أبريل.

وسيتوفر طراز 64 جيغابايت أيضًا مقابل 199 دولارًا.

تبيع آبل أيضًا جهاز Apple TV HD الأقدم ، والذي يقتصر على دقة 1080 بكسل، مع جهاز التحكم عن بُعد الجديد مقابل 149 دولارًا.

وكل هذه الأسعار أعلى بكثير من منافسي آبل ، مثل أمازون و غوغل و وروكو، لكن آبل تراهن على أن الناس سيدفعون مقابل الأداء والنظام البيئي في جهاز فك التشفير وتتقاضى رسومًا ضخمة مقابل ذلك.