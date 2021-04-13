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تعرف على ميزات هاتف أوبو الجديد Reno5 Z 5G

13 - أبريل - 2021
شركة أوبو الصينية

شركة أوبو الصينية

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أطلقت شركة أوبو، اليوم الثلاثاء، هاتفها الذكي Reno5 Z 5G الجديد، الذي ينتمي للفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف يأتي بسمك 7.8 ملم ووزن 173 جراما، كما يمتاز بشاشة AMOLED قياس 6.43 بوصة وبدقة وضوح تبلغ 2400 × 1080 بيكسل.

وتبلغ درجة السطوع المنتظم 430 نيت، بينما تبلغ ذروة السطوع 800 نيت، مع نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 90.8% ومعدل تحديث صورة 60 هرتز فقط. وأشارت أوبو إلى أن مستشعر بصمة الإصبع مدمج في الشاشة.

ويعتمد الهاتف على المعالج ميدياتيك Dimensity 800U مع مودم 5G مدمج، ونواتين ARM Cortex-A76 للحوسبة بترددات تصل إلى 2.4 جيجا هرتز وستة أنوية Cortex-A55 بسرعات تصل إلى 2.0 جيجا هرتز.

ويحتوي الهاتف الذكي على ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية فلاش سعة 128 جيجابايت.

ويشتمل الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابيكسل، بينما تضم وحدة الكاميرا المستطيلة في الخلف الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابيكسل والكاميرا ذات الزاوية الواسعة بدقة 8 ميجابسكسل مع مستشعرين 2 ميجابيكسل.

ويتم تزويد الجهاز بالطاقة عن طريق بطارية سعة 4310 مللي أمبير ساعة يمكن شحنها حتى 30 وات عبر منفذ USB-C.

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