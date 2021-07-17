تعرف على هواتف آبل الأكثر مبيعاً حتى الآن

استحوذت طرازات آيفون 12، على نصيب الأسد من حجم مبيعات أجهزة آيفون خلال الربع المالي الثالث لشركة ”أبل“ الأمريكية، وفقا لما كشفه تقرير بحثي جديد.

وأوضح تقرير بحثي من شركة الأبحاث Consumer Intelligence Research Partners كيفية بيع أجهزة iPhone خلال الربع المالي الثالث لشركة Apple.

ورصد التقرير الفترة ما بين أبريل إلى يونيو من خلال استطلاع آراء 500 من عملاء ”أبل“ الذين اشتروا أحد هذه المنتجات خلال هذه الفترة، من ضمنها أجهزة آيفون أو آيباد أو ماك أو ساعات أبل.

ووجد التقرير أن طرازات آيفون 12 الأربعة iPhone 12 و iPhone 12 pro و Pro Max 12 و mini12، تمثل 63 % من المبيعات خلال هذا الربع.

من جانبه، قال جوش لويتز، المؤسس المشارك لشركة الأبحاث: إن شركة أبل أدت أداءً جيدًا بعد خروجها من جائحة فيروس COVID-19.

وكانت قد ركزت مبيعات أبل أيضًا حول النماذج الأكثر تكلفة من آيفون، كما شهدت متاجر أبل عبر الإنترنت ما يقرب من ضعف حجم مبيعات آيفون.

وأوضح التقرير أن طرازي iPhone 12 Pro Max و iPhone 11 كانا الأكثر مبيعًا، وحقق كلاهما 23 % من حصة أجهزة آيفون التي اشتراها المشاركون في الاستطلاع.

وكانت أقل الموديلات مبيعًا لهذا الربع هي iPhone 12 mini و iPhone XR، حيث سجل كلاهما 5% فقط.

كما تفيد تقارير الشركة بأن متوسط عمر أجهزة آيفون التي تم تداولها قد انخفض قليلاً، في الربع المالي الثالث، امتلك 37 % من المشترين هواتف لمدة عامين أو أقل، بينما امتلك 30 % منهم هواتفهم لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، وخلال الـ12 شهرًا الماضية في مارس 2021 كانت هذه الأرقام 35 % و 34 % على التوالي.

يذكر أن iPhone 12 Pro Max يمتلك حجم شاشة بمقاس 6.7 بوصة مع معالج A14 Bionic ومجموعة كاميرات متعددة، من ضمنها واحدة 12 ميغابيكسل وأخرى فائقة الاتساع، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وأخرى 256 غيغابايت، وأخرى 512 غيغابايت.