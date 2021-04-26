تعرّف إلى السرّ الذي سيمكنك من هزيمة أصدقائك في لعبة FIFA؟

كشف علماء المملكة المتحدة عن المقدار الأمثل من الوقت الذي يجب أن تميل إليه أثناء لعب FIFA لمساعدتك على الفوز في المباراة.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقلا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

قام الباحثون بتحليل طريقة جلوس اللاعبين وتأثيرها على لعبة FIFA 21 ، وهي أحدث دفعة في سلسلة ألعاب الفيديو الناجحة بشكل كبير.

في المتوسط ، قضى اللاعبون الفائزون أربع دقائق و 41 ثانية، أي حوالي 35.5 في المائة من مباراة من 12 دقيقة، وهم يميلون إلى الأمام.

ومن المثير للاهتمام ، أنه إذا كان فريق الخصم يضم كريستيانو رونالدو ، فغالباً ما يتم تشغيل هذه الحركة في كل مرة يستلم فيها الكرة.

يقول الخبراء إن الميل إلى الأمام له تأثير إيجابي على شحذ غرائز اللاعبين ، ولكن قضاء الكثير من الوقت في الميل يمكن أن يؤدي إلى التعب ، مما قد يؤدي إلى خسارة اللعبة.

أربع دقائق و 41 ثانية هي عتبة جيدة للفوز، ولكن أي وقت أكثر من هذا يمكن أن يعرض اللاعبين للخسارة أكثر فأكثر.

وقد قاد البحث الدكتور أندريا أوتلي من كلية العلوم الطبية الحيوية في جامعة ليدز ، بدعم من Stakester ، وهو سوق المنافسة عبر الإنترنت الذي يسمح للمستخدمين باللعب مقابل المال والجوائز.

إنّ الانحناء إلى الأمام يساعد أعيننا على التركيز على اللعبة ، كما يوضح الدكتور أوتلي ، لكنه يمكن أن يضرّ بوضعية جسدنا ، مما يعني أنه يمكننا القيام بذلك فقط لفترة قصيرة قبل أن يبدأ التعب.

وقال الدكتور أوتلي: “يحدث الميل إلى الأمام عندما يحاول اللاعب إصلاح النظام المرئي في اللعبة بمستوى أكبر من الشدة”.

“إن تحريك نظامك الحسي الرئيسي، أي عينيك، سيساعد على تركيزك، ولكن بدون دعم وضعية الجسد بالكامل ، خاصة عضلات الجذع والرقبة ، لذلك سوف تشعر بالتعب.”

أثار ميل لاعبي FIFA إلى الأمام عندما يخسرون أو عندما يتنازلون عن هدف، “ميم الميل إلى الأمام” ، ومجموعة متنوعة من المحاكاة الساخرة الأخرى عبر الإنترنت.

بين مجتمع لاعبي الفيفا ، فإن الميل إلى الأمام هو لفتة قوية تقول ، “صحيح ، لا تعبث معي” أو “أنا أصبح جاداً الآن”.

وقال توم فيري ، الرئيس التنفيذي ومؤسس Stakester: “أصبحت عملية ميل اللاعب إلى الأمام meme عالمي ، ولكن حتى الآن ، كانت الفوائد التي تكمن وراء فوائد هذه الحركة غير معروفة تماماً”.

“تعتبر FIFA لعبة تعتمد على ردود الفعل السريعة (في جزء من الثانية) واتخاذ القرارات السريعة ، لذلك حتى أي حركة صغيرة يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً، خاصة إذا كان هناك شيء على المحك.”

لدراستهم ، قام الباحثون باستقطاب 10 لاعبين ذكور تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 من جميع أنحاء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، ولم يتمّ إعلامهم جميعاً بالغرض الحقيقي للدراسة عند حدوثها.

قال جميع المشاركين أنهم يلعبون عادة FIFA لمدة تتراوح بين ثماني إلى 10 ساعات في الأسبوع، وهو ما يعرف بالتعريف العادي للاعب FIFA ، وفقاً للخبراء.

بدأت الدراسة في خضم الوباء ، لذلك أجريت التجربة عن بعد.

تم توجيه كل مشارك لتسجيل فيديو لنفسه وهو يلعب خمس مباريات FIFA 21 عبر الإنترنت ، ضد خصوم حقيقيين ، في المنزل.

قيل لهم أن يضغطوا على زرّ التسجيل واللعب كما يفعلون عادة ، لضمان أن سلوكهم كان أقرب ما يمكن إلى إحدى جلسات FIFA العادية.

عند تلقيهم اللقطات ، قام الباحثون بتحليل حركة كل لاعب وموقف جسده ، مشيرين إلى كل حدث كبير حدث في اللعبة ، وكيف كان رد فعل اللاعبين وحركة جسدهم عند وقوع كل حدث.

وجد الدكتور أوتلي وفريقه أن كل مشارك يميل إلى الأمام عدة مرات خلال المباراة، بسبب مجموعة متنوعة من الأحداث داخل اللعبة، سواء كان التسجيل أو التنازل عن هدف ، أو فقدان الحيازة على الكرة أو التنازل عن فرصة.

سجل اللاعبون ضعف عدد الأهداف بينما كانوا يميلون إلى الأمام مقارنة بأثناء الجلوس بشكل طبيعي، أي 110 هدفاً مقارنة ب52، كما اعترف المشاركون بخسارة أهداف أقل بينما كانوا يميلون ، مما يشير إلى أن له “تأثير إيجابي على الأداء” بشكل عام.

ومع ذلك ، هناك تحذير واحد مهم جداً للاعبي FIFA الذين يرغبون في تحسين لعبتهم ووضع حد للهزائم المحرجة والمحطمة للمعنويات.

إن الميل إلى الأمام خلال المباراة بأكملها لن يضمن النصر بالضرورة ، حيث قضى المشاركون الذين فازوا في كل مباراة وقتاً أقل بكثير في الميل إلى الأمام من اللاعبين الذين خسروا.

في المتوسط ، قضى اللاعبون الخاسرون سبع دقائق و 55 ثانية في وضعية الميل (52.6 في المائة من المباراة) ، مقارنة بمتوسط الفائزين البالغ أربع دقائق و 41 ثانية (35.5 في المائة من المباراة).

استمرت اللعبة FIFA 21 لمدة 12 دقيقة، ست دقائق لكل شوط، بالإضافة إلى بضع ثوان في كل شوط لوقت الإصابة.

وخلص الباحثون إلى أن اللاعبين يجب أن يعرفوا متى “ينفذون تكتيك” الميل وعدم المبالغة فيه.

بشكل أساسي ، إذا كنت ترغب في تسجيل المزيد من الأهداف وكسب المزيد من المباريات ضد زملائك ، فابق عند عتبة “الميل” (حوالي 35 في المائة من إجمالي وقت المباراة) ودع التكتيك يقتصر على لحظات المباراة الحاسمة.

يمكن للاعبين تحسين فرصهم في الفوز بالمباريات بشكل أكثر اتساقاً (وبهوامش أوسع) إذا كانوا يجلسون في مواقع مختلفة في لحظات مهمة طوال المباراة.

وفقاً لفيري ، فإن البحث يستخلص أن اللاعبين في كل مكان “يمكنهم جني فوائد كثيرة من عملية الميل إلى الأمام.”.

وقال: “إنّ لاعبي FIFA الذين هم أكثر وعياً عند تنفيذ هذا التكتيك يجب أن يروا نتائج أفضل”.