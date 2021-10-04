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تعطل البطاقات الإلكترونية لموظفي "فيسبوك"

5 - أكتوبر - 2021

(Photo by Chesnot/Getty Images)

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كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بأن “البطاقات الإلكترونية لموظفي فيسبوك تعطلت مما أدى الى منع دخولهم مقار الشركة لتقييم أسباب العطل”.

وفي السياق، كشفت مصادر لوكالة سكاي نيوز أن “شركة فيسبوك تخسر نحو 20 مليار دولار وقيمتها السوقية تنخفض إلى 967 مليار دولار”، مؤكدة “انخفاض سهم شركة فيسبوك 5.8% عقب تعطل قدرة المستخدمين على الوصول إلى حساباتهم”.

وأفاد مسؤول حكومي أميركي، بأن “فرضية هجوم سيبراني وراء أعطال تطبيقات فيسبوك ومواقع أخرى محتملة جدا”.

وفي سياق آخر، أفادت شركة غوغل بأنه “ما من أعطال في خدمة “جي ميل” في الوقت الحالي”.

وأعلن مسؤول في واتساب لشبكة NBC، أنه “لا شيء يعمل في مبنى الشركة سوى البريد الإلكتروني”.

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