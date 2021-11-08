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تعطل "تويتر" مجدداً؟

8 - نوفمبر - 2021
تويتر

تويتر

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أفاد مستخدمون في أنحاء مختلفة من العالم اليوم الاثنين بتعطل خدمات موقع “تويتر”، وقالوا إنه لا يمكنهم الولوج إلى حساباتهم.

وحسب المعلومات الصحفية التي تم تداولها، فإن المشكلة تؤثر على بعض المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا ودول أخرى، حيث أبلغ المستخدمون أنه لا يمكنهم تحديث التغريدات، أو أنه تم طردهم من حساباتهم وإجبارهم على تسجيل الدخول مرة أخرى.

وأفاد موقع Down Detector، بأن أكثر من 3000 مستخدم في الولايات المتحدة، أبلغوا عن مشاكل عبر موقع “تويتر”.

وقال الموقع إن 57% من المستخدمين يواجهون مشاكل على الموقع، 32% على التطبيق، فيما قال 11% من المستخدمين إنهم يواجهون مشاكل في الولوج إلى حساباتهم.

وأشار إلى أنه تلقى أكثر من 2700 شكوى بتعطل الخدمة، بينما لم يصدر عن شركة “تويتر” أي بيان رسمي بشأن المشكلة أو السبب الذي أدى إلى العطل.

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