تعطل خدمة (مايكروسوفت 365) لدى آلاف المستخدمين

أظهرت بيانات موقع (داون ديتيكتور) الإلكتروني لتتبع الأعطال أن حزمة برمجيات الإنتاجية الخاصة بشركة (مايكروسوفت) تعطلت لدى آلاف المستخدمين اليوم الخميس.

وأوضح الموقع ورود ما يقارب 17 ألف بلاغ عن انقطاع الخدمة من أشخاص أبلغوا عن مشكلات في (مايكروسوفت 365) حتى الساعة 2:39 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. ويتتبع داون ديتيكتور الأعطال من خلال جمع تقارير الحالة من عدد من المصادر، بما في ذلك البلاغات التي يرسلها المستخدمون بوجود أخطاء إلى منصته.

وقد يختلف العدد الفعلي للمستخدمين المتأثرين بانقطاع الخدمة التي لتي تساعد الأفراد والمؤسسات على إنجاز المهام بكفاءة أكبر، مثل إنشاء المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات وإدارة قواعد البيانات.

وقالت مايكروسوفت 365 على صفحة الحالة الخاصة بها على منصة إكس إنها تحقق في البلاغات عن وجود مشكلات في الوصول إلى الخدمات.