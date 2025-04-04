تعليق اتفاق "تيك توك" بأمريكا بعد رفض الصين له

قال مصدران مطلعان “إن صفقة لفصل أصول تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة توقفت بعد أن أشارت الصين إلى أنها لن توافق عليها في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية”.

وقال أحد المصدرين إن الصفقة التي تم الانتهاء من صياغتها إلى حد كبير يوم الأربعاء كانت ستفصل عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لتصبح شركة جديدة مقرها الولايات المتحدة يملكها ويديرها أغلبية من المستثمرين الأمريكيين. وكانت شركة بايت دانس المالكة للتطبيق ستحتفظ بموجب هذه الصفقة بحصة أقلية تقل عن 20 بالمئة.

وذكر المصدر أن الصفقة حظيت بموافقة المستثمرين الحاليين والجدد وبايت دانس والحكومة الأمريكية.

ولم ترد بايت دانس أو البيت الأبيض أو السفارة الصينية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.

وكان ترامب قد مدد اليوم الجمعة مهلة نهائية لشركة بايت دانس لبيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة إلى مشتر غير صيني لمدة 75 يوما، وإلا ستواجه حظرا كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني بموجب قانون صدر عام 2024.

وفي توضيح لسبب تمديد المهلة التي كان من المفترض أن تنتهي غدا السبت، قال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي “تتطلب الصفقة مزيدا من العمل لضمان توقيع جميع الموافقات اللازمة”.

وأضاف “نأمل أن نواصل العمل بحسن نية مع الصين، التي أتفهم أنها غير راضية تماما عن رسومنا الجمركية المضادة”.