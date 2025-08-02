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تغريم تسلا 243 مليون دولار في فلوريدا عن حادث تسبب فيه نظام القيادة الذاتية

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2025 12:57 مساءً
شعار شركة تسلا

شعار شركة تسلا (رويترز)

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خلصت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا إلى تغريم شركة تسلا 243 مليون دولار لضحايا حادث تصادم مميت في عام 2019 لسيارة موديل إس مجهزة بنظام القيادة الذاتية، في حكم قد يشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضد شركة السيارات الكهربائية التي يملكها إيلون ماسك.

ويعد الحكم انتصارا نادرا لضحايا الحوادث التي يتسبب فيها نظام القيادة الذاتية.

ويسعى ماسك إلى التوسع السريع في أعمال شركة تسلا التي أطلقت في الآونة الأخيرة، وهي سيارات الأجرة الآلية التي تعتمد على نسخة متطورة من برنامج مساعدة السائق.

وهوى سهم تسلا 1.8 بالمئة أمس الجمعة، ومنذ بداية العام خسر السهم 25 بالمئة من قيمته.

ووفقا لتفاصيل الحكم، منحت هيئة المحلفين في محكمة ميامي الاتحادية ورثة نايبل بينافيدس ليون وكذلك صديقها السابق ديلون أنغولو 129 مليون دولار تعويضا عن الأضرار بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية.

وجرى تحميل شركة تسلا المسؤولية عن 33 بالمئة من التعويضات عن الأضرار أو 42.6 مليون دولار.

وخلص المحلفون إلى أن السائق جورج ماكغي مسؤول عن 67 بالمئة من التعويضات، لكنه لم يكن مدعى عليه ولن يضطر لدفع حصته.

    المصدر :
  • رويترز

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