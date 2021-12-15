تفاصيل أول هاتف قابل للطى من آبل

كشف تقرير حديث أن أبل لا تخطط لإطلاق هاتف ذكي قابل للطي في أي وقت قريب، وعلى الرغم من أنه ليس من المعروف أن عملاق التكنولوجيا يكشف عن أي تفاصيل حول أجهزته القادمة، إلا أن العديد من التسريبات تكشف عن معلومات أساسية حول الأجهزة التي تعمل عليها الشركة وحتى الآن، لم نشاهد سوى تقارير قليلة حول هاتف ذكي قابل للطي من أبل.

والآن، يشير تقرير صادر عن المحلل روس يونغ إلى أنه من غير المتوقع أن تطلق الشركة هاتف أيفون قابل للطي حتى عام 2023، ويذكر أيضًا أن عام 2024 هو التاريخ المستهدف على الأرجح لجهاز قابل للطي من الشركة، وفقًا لتقارير سابقة لمحلل أبل Ming-Chi Kuo ، تعمل الشركة على هاتف أيفون قابل للطي مع شاشة OLED مرنة مقاس 8 بوصات، وتشير العديد من التقارير أيضًا إلى أن الشركة تعمل مع LG Display للجهاز القابل للطي.

ويقال أيضًا إن أول هاتف ذكي قابل للطي من أبل سيكون له تصميم صدفي تمامًا مثل Samsung Galaxy Z Fold 3 الذي أطلقته الشركة هذا العام، تشير الشائعات أيضًا إلى أن الشركة ستضيف قلمًا مع الجهاز، ويقال أيضًا أن شركة أبل تعمل على استخدام زجاج Ceramic Shield المعالج لجهاز أيفون القابل للطي والذي يمكنه تحمل الطي والتكشف.

وتعد Samsung Display واحدة من أكبر موردي لوحات OLED لأجهزة أيفون ولديها خبرة سابقة في صنع لوحات OLED قابلة للطى، ومن المتوقع أيضًا أن ترتبط أبل مع عملاق التكنولوجيا الكوري لأول جهاز قابل للطي، وبحسب ما ورد حصلت شركة أبل أيضًا على براءة اختراع لجهاز زجاجي بالكامل معتمد من قبل USPTO (مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة).

وصفت الشركة الجهاز الزجاجي بالكامل، والذي يمكن أن يكون أيفون جيدًا ، بأنه “جهاز إلكتروني به غلاف زجاجي” وبما أن جسمه بالكامل مصنوع من الزجاج الشفاف، فيمكن استخدام الأسطح الستة المسطحة على الجسم كما يعرض.