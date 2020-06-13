تفاصيل جديدة.. تسريب يكشف مميزات هاتف “iPhone 12”

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كشف تسريب جديد أن جهاز ”iPhone 12“ من شركة ”أبل“ سيأتي بأربعة طرازات مختلفة بثلاثة أحجام للشاشة، بما في ذلك 5.4 بوصة ومتغيران 6.1 بوصة وطراز أكبر بحجم 6.7 بوصة.

وكانت التسريبات السابقة؛ قد أشارت إلى أن شركة ”أبل“ قد تستلهم تصميم أجهزة iPad مع حواف مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ وزوايا مستديرة في الهاتف المنتظر، إلا أنه يبدو أن الجهاز قد يكون مشابها إلى حد كبير لجهاز iPhone 11 Pro.

وتردد أن هاتف ”iPhone 12 Pro“ سيأتي بشاشة ProMotion 120Hz وبطارية ذات سعة أكبر لمرافقة معدل التحديث العالي، فضلا عن مستشعر LIDAR والذي يساعد في التركيز البؤري التلقائي الأسرع ولقطات أفضل وتجارب الواقع المعزز، كما سيتم زيادة وظيفة تقريب العدسة المقربة إلى 3x optical zoom.

وتشير التقارير، إلى أن iPhone 12 Pro سيحسن التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة، بالإضافة إلى مستشعر Face ID الذي سيدعم زاوية رؤية أوسع.

وتوضح التقارير السابقة، أن iPhone 12 و iPhone 12 Max سيأتي بكاميرتين، وسيحتوي iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على أربع كاميرات.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تكون هذه الأجهزة هي الأولى التي تستخدم الجيل الخامس 5G، فضلا عن مجموعة شرائح A14 Bionic الجديدة.

ومن المتوقع الكشف عن الجهاز في حدث هذا الخريف، ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا، من غير الواضح ما إذا كان إصدار 12 iPhone سيتأخر قليلا.