تفاصيل جديدة عن مواصفات أجهزة Galaxy Tab S9 FE وS9 FE Plus

كشفت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة عن تصميم ومواصفات أجهزة سامسونغ اللوحية القادمة Galaxy Tab S9 FE وGalaxy Tab S9 FE Plus.

تستعد شركة سامسونغ لكشف النقاب عن سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية من الفئة المميزة في 26 من يوليو، إلا أن التسريبات اتجهتا للكشف عن تفاصيل جديدة حول سلسلة Galaxy Tab S9 FE أيضاً.

ولقد نشرت الصور ثلاثية الأبعاد عبر OnLeaks ،Wolfoftablet وأيضاً Mediapeanut، حيث كشفت التسريبات عن دعم Tab S9 FE Plus برقاقة معالج Exynos 1380، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يتميز الجهاز بحجم شاشة 12.4 إنش.

كما يتميز هذا الإصدار بأبعاد 285.4 في 185.4 في 6.54مم، ويضم اثنان من المكبرات الصوتية، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للجهاز، ومن المقرر أن يتميز الجهاز باللون الرمادي، والأخضر الفاتح، والوردي الفاتح، إلى جانب اللون الفضي، أيضاً يضم إصدار Plus اثنان من الكاميرات في الجهة الخلفية.

من جانب أخر يأتي جهاز Galaxy Tab S9 FE برقاقة معالج Exynos 1380، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، كما يأتي الجهاز بموصل ذكي في الجهة الخلفية.

ويضم Tab S9 FE اثنان من المكبرات الصوتية، ويتميز بأبعاد 254.3 في 165.8 في 6.7 مم، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بحجم شاشة 10.9 إنش، كما يضم كاميرة واحدة في الكاميرة الخلفية.