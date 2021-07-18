تفاصيل مثيرة عن سماعات الأذن الجديدة Galaxy Buds 2

كشفت مواقع تقنية جديدة عن بعض التفاصيل المثيرة لسماعات الأذن الجديدة من سامسونغ Galaxy Buds 2 من خلال تطبيق Galaxy Wearable الخاص بالشركة، الذي سيقدم الدعم لسماعات الأذن الجديدة عندما تصل إلى السوق.

وبحسب موقع ”سام موبيل“، تمكن أحد المطورين من التعمق في التحديث القادم للتطبيق واستخراج بعض التفاصيل المثيرة، وشيء واحد على وجه الخصوص مثير للاهتمام للغاية.

وذكر الموقع أنه يبدو أن سامسونغ سوف تنسخ ميزة من Apple AirPods. سيتمكن المستخدمون من إلغاء الضوضاء النشط (ANC) عند استخدام سماعة أذن Galaxy Buds 2 واحدة فقط.

وبحسب ما ذكره الموقع المقرب من سامسونغ، من المحتمل أن تشق هذه الميزة طريقها إلى Galaxy Buds Pro و Galaxy Buds Live عن طريق التحديث.

ينطبق الأمر نفسه على عناصر التحكم الجديدة في لوحة اللمس التي تم اكتشافها في الإصدار الأحدث من التطبيق. ستسمح الشركة للمستخدم بتعطيل أو تمكين إجراءات لوحة اللمس بشكل فردي، مثل النقر والنقر المزدوج والنقر الثلاثي واللمس مع الاستمرار على Galaxy Buds 2.

وقال الموقع: لسوء الحظ يبدو أن رمز التطبيق لا يحتوي على خيار للاختيار بين المستويات العالية والمنخفضة من ANC، ولا ميزة 360 Audio التي تم تقديمها مع Galaxy Buds Pro، ومع ذلك، من الممكن أن هذه الميزات موجودة ولكنها غير مرئية حتى الآن.

ومن المحتمل أن يكون لدى Galaxy Buds 2 جميع وظائف Galaxy Buds Pro خارج الصندوق، ما لم ترغب سامسونغ في الاحتفاظ ببعض الأشياء الحصرية لـ Galaxy Buds Pro حتى تتمكن من الاستمرار في بيع كلا المنتجين.

وكشف التطبيق أيضًا عن اللون الأصفر لـ Buds 2 الذي لم يكن معروفًا حتى الآن، وأعادت سامسونغ أيضًا تصميم بعض أجزاء تطبيق Galaxy Wearable، مثل شاشة إحصائيات البطارية وقسم Find my earbuds. أخيرًا، يسرد التطبيق أيضًا أن سعة بطارية Buds 2 هي 61 مللي أمبير في كل سماعة أذن، و 472 مللي أمبير في الساعة.