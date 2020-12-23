استمع لاذاعتنا

تقارير صحفية عالمية تشكف أن شركة “آبل” ترسل هواتفها للهاكرز

منذ 29 دقيقة
ابل

شعار شركة آبل

A A A
طباعة المقال

كشفت تقارير عالمية أن شركة “آبل” العملاقة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية ترسل هواتفها “آيفون” إلى الهاكرز. وأوضح موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص أن “أبل” قررت أن ترسل مجموعة من هواتف “آيفون” إلى عدد من الهاكرز التابعين لها أو ما يطلق عليهم “وايت هاكرز” وإلى عدد من خبراء الأمن السيبراني.

وأرجعت “أبل” ذلك التصرف إلى أنه يندرج تحت برنامجها “أبحاث أمن الأجهزة”، للعثور على أي ثغرات تقنية في هواتف “آيفون”.

وتسعى “أبل” من خلال منح هواتف “آيفون” للهاكرز، إلى اكتشاف نقاط الضعف في تلك الهواتف وأنظمة تشغيلها، ومعالجاتها سريعا قبل أن يستغلها هاكرز آخرون من خارج تلك المنظومة.

ووعدت الشركة الأمريكية أي هاكر أو شركة أمن سيبراني تكتشف ثغرة في نظام تشغيلها بمكافآت مجزية.

ولكن “أبل” قالت إن تلك الأجهزة ستكون متاحة لهم لمدة 12 شهرا فقط، أي عام تقريبا، وسيتم سحبها بعد ذلك وتحديثها قبل أن تعود إليهم أجهزة أخرى لمحاولة اختراقها.

    المصدر :
  • سبوتنيك

المزيد من تكنولوجيا وعلوم

واتساب
قرار جديد من واتساب سيسعد أصحاب هذه الهواتف
بلاي ستيشن 5
لتجنب الخلط … PS5 تخبرك إذا كنت تلعب إصدار PS4 من اللعبة
تطوير أداة لتحفيز حاسة الشم
تطوير أداة قابلة للارتداء تحفز حاسة الشم للوقاية من الأمراض العصبية‎

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قرية وادي المر في سلطنة عمان
قرية مدفونة تحت الرمال يلفها الغموض …هذه قصة “وادي المر” في سلطنة عمان
تحقق من إصابتك بالحمى دون مقياس حرارة
هكذا تتحقق من إصابتك بالحمى دون مقياس حرارة
الام الظهر
إذا شعرت بهذه الآلام في ظهرك فهي ليست عادية بل ناتجة عن كورونا