تقرير: أمازون تختبر شاحنات توصيل كهربائية في مسعى لتلبية أهداف المناخ

ذكرت “بلومبرغ نيوز” في تقرير، اليوم الجمعة، أن شركة أمازون تجري اختبارا على شاحنة برايت دروب الكهربائية التي تنتجها شركة جنرال موتورز في وقت تواصل فيه شركة التجارة الإلكترونية العملاقة إيجاد حلول لتقليل انبعاثات الكربون الناجمة عن عمليات التوصيل واسعة النطاق.

وجاء في التقرير أن أمازون تختبر نحو 12 شاحنة صغيرة، أدرجتها ضمن أسطول يضم أيضا مركبات تنتجها شركة ريفيان.

ولم ترد أمازون، وهي أكبر مستثمر في ريفيان بحصة 16 بالمئة، وجنرال موتورز بعد على طلبات رويترز للتعليق.

وتعهدت شركة التجارة الإلكترونية بتوفير ما لا يقل عن 100 ألف مركبة توصيل كهربائية على الطرق بحلول 2030 والوصول إلى انبعاثات صفر عبر عملياتها في أنحاء العالم بحلول 2040.

وعلقت جنرال موتورز إنتاج شاحنات شيفروليه برايت دروب الكهربائية، التي طرحتها في 2021، في مصنع التجميع التابع لها في أونتاريو حتى أكتوبر تشرين الأول بعد انخفاض المبيعات.