تقرير خطير للأمم المتحدة.. هذه تأثيرات تغير المناخ

حذرت الأمم المتحدة في أخطر تقرير لها حتى الآن من أن الفرصة لإنقاذ الكوكب ستنتهى بسرعة، وكشف تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ التابع للأمم المتحدة، أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر الآن على جميع الكائنات الحية.

ووفقا لما ذكرته “ديلى ميل” البريطانية، يقول التقرير، إنه إذا لم يقتصر الاحترار العالمي على بضع أعشار من الدرجة فقط، فإن الأرض التي تعانى الآن بانتظام من الحرارة القاتلة والحرائق والفيضانات والجفاف في العقود المقبلة سوف تتحلل بـ 127 طريقة، وبعضها لا رجوع فيه.

وأضاف التقرير، “الدليل العلمي التراكمي لا لبس فيه: تغير المناخ تهديد لرفاهية الإنسان وصحة الكوكب”.

يحذر التقرير من أن تأخير التخفيضات في انبعاثات الكربون المحاصرة للحرارة وانتظار التكيف مع تأثيرات الاحترار سيفوت فرصة قصيرة وسريعة الإغلاق لتأمين مستقبل صالح للعيش ومستدام للجميع.

وأوضح التقرير، أن أطفال اليوم الذين قد لا يزالون على قيد الحياة في عام 2100 سيواجهون أربعة أضعاف الظواهر المناخية المتطرفة مما هم عليه الآن حتى مع ارتفاع درجات الحرارة بمقدار بضعة أعشار أكثر من درجة حرارة اليوم.

ولكن إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين إضافيتين من الآن (3.4 درجة فهرنهايت)، فسيشعرون بخمسة أضعاف الفيضانات والعواصف والجفاف وموجات الحرارة، وفقًا لمجموعة العلماء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.

يقول التقرير إن الحياة اليومية لما لا يقل عن 3.3 مليار شخص مهددة بشدة لتغير المناخ، و 15 مرة أكثر عرضة للوفاة بسبب الطقس القاسي، ويتم تهجير أعداد كبيرة من الناس بسبب تدهور الأحوال الجوية المتطرفة، خاصة فقراء العالم هم الأكثر تضررا بكثير.

يقول التقرير إن المزيد من الناس سيموتون كل عام بسبب موجات الحر والأمراض والطقس القاسي وتلوث الهواء والمجاعة بسبب الاحتباس الحراري.

ويقول العلماء إن عدد الأشخاص الذين يموتون يعتمد على كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري من حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي التي تنفث في الهواء وكيف يتكيف العالم مع عالم يزداد سخونة باستمرار.